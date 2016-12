Mindenképpen Pintér Attilát akarta vezetőedzőnek a Felcsút

Bár a napokban még cáfolta a híreket, csütörtökön azért csak kinevezték a Puskás Akadémia vezetőedzőjének Pintér Attilát. Azt a Mezőkövesdet hagyja ott, amelyet az előző szezonban juttatott fel az élvonalba és amellyel egész jól szerepelt, az ötödik helyen telel az NB I újonca.

Pintér a pénteki Nemzeti Sportban is elmondta, amit a felcsútiak honlapjának, hogy megtisztelő számára, hogy az a klub jelentkezett be érte, amelyiknek a nevében szerepel Puskás Ferenc neve. Azt is megismételte, hogy őt csal szerdán hívta fel Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke, csütörtökön ültek le tárgyalni, másfél óra alatt meggyőzték.

Ugyanazért választottam a Puskás Akadémiát, amiért tavaly decemberben a Mezőkövesdet. Nevezetesen, mert kitűztek egy célt, amelynek megvalósításához mindenképpen engem szerettek volna.

Mezőkövesden kivívtuk a feljutást, majd a szezon előtt a bentmaradást tűztük ki célként. Legjobb tudásom szerint segítettem a klubot, és nyugodt szívvel adom át a csapatot az utánam következő kollégának. Úgy vélem, a célt most már el tudják érni” – mondta Pintér.

Felvetették neki, hogy NB I-es kaliberű a felcsúti együttes kerete, biztosan sokan gondolják majd, hogy nem lesz nehéz őket visszavezetni az élvonalba. Pintér erre fradizott egyet:

Nem szeretek visszafelé mutogatni, most mégis meg kell tennem. Amikor a Ferencvárost kétezerhatban kizárták az NB I-ből, három évet töltött el a másodosztályban – pedig a kerete alapján az élvonalban lett volna a helye. Vagyis a sok jó játékos még nem garancia a jó csapatra

– felelte Pintér, majd arról beszélt, a 15 eddig megnyert érme csak jelent valamit, hogy kpes ütőképes csapatot építeni.

Ezt emelte ki Mészáros Lőrinc is, aki abban bízik, Pintér lesz az, aki majd magával ragadja a játékosokat eddigi eredményeivel, a becsvágyával és az egyéniségével.

„Azt várjuk Pintér Attilától, hogy vigye föl az első osztályba a Puskás Akadémia NB II-es együttesét, és építsen ütőképes csapatot Felcsúton, szorosan együttműködve az akadémiai képzésért felelős szakemberekkel.”