Közellenség lett a lovát durván megütő zsokéból

Forronganak az állatvédők Ausztráliában, miután a Dylan Caboche nevű zsoké durván megütötte a lovát. Caboche a rajtgépbe próbált beállni, de lova, She’s Reneldasgirl nem akart engedelmeskedni neki. Caboche erre leszállt a nyeregből, és izomból behúzott egyet a horpaszába.

This is disgraceful from D Caboche punched She’s Reneldasgirl in the stomach! Hope @trsastewards act strongly! @theracesSA #NotOn!! pic.twitter.com/AFWGkCNpv8

— Rubira (@Pluggarunich) 2017. november 8.