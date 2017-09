Az orosz csodagyerek elájult Fucsovicstól

Sportszerűen elismerte Fucsovics Márton győzelmének jogosságát Andrej Rubljov, az orosz Davis Kupa-csapat játékosa. A világranglistán 37. teniszező ötszettes meccsen kapott ki a magyar-orosz párharc első felvonásán.

Rubljov a múlt héten még a New York-i US Openen vitézkedett, a negyeddöntőben Rafael Nadallal játszott, júliusban pedig megnyerte az umagi tornát. Ezzel együtt nem fogta a fáradtságra a vereséget.

– vázolta a meccs kulcsát.

„Próbáltam előbb megütni a labdákat, próbáltam közel maradni a vonalhoz, ami hiba volt, mert a salakon másképp pattannak a labdák, így sokat hibáztam.”

Az első, 6:2-es szett után 6:4-re veszítette el a másodikat, a következő kettőt viszont 7:5-re, majd 6:2-re hozta.

Valóban, az ötödik szett előtt kevesen adtak már esélyt Fucsovicsnak, ám döntő szett 3:3 után már csak a magyar játékos szerzett pontot.

Fucsovics ugyanakkor nem lepte meg, mert „tudtam, hogy képes ilyen teniszre, noha nem játszik mindig így”.

A 19 éves játékost Fucsovics „forrófejűnek” nevezte, mert szinte minden elveszített pont után dühöngött, zsörtölődött, az ütőjét csapkodta. Azt mondja, nem mindig ilyen, inkább „csak ma, mert az első két szettben azt éreztem, hogy tudok nála jobban játszani, de még nem szoktam meg a salakjátékot, ez kergetett az őrületbe. Aztán viszont amint adaptálódtam a salakhoz, elkezdtem nála jobban játszani.”

Felvetésünkkel, hogy talán eredményesebb lenne, ha egy kicsit nyugodtabb maradna, csak részben értett egyet:

Természetesen uralkodnom kell az érzelmeimen, de még ha csinálok is ilyeneket, attól még harcolok minden egyes pontért. Meg is nyerek olyan meccseket, amikor dühöngök közben, tehát nem veszítem el a fejem, nem adok fel egyetlen játékot sem, koncentrálok a következő pontra. Vannak játékosok, akik eltörik az ütőt, és utána képtelenek pontot nyerni egy ideig. Ha így lenne, az probléma volna.

Azért kicsit a szívére vette a kérdést, mert még felidézett egy esetet a meccsből, amikor éppen Fucsovics adogatását készült elvenni, hibázott, dühöngött, aztán mégis tudott koncentrálni, és brékelte ellenfelét.

Még rendkívül fiatal, a karrierje felfelé ível, ennek ellenére nincsenek konkrét elvárásai magával szemben, „egyszerűen csak fejlődni szeretnék minden téren, próbálok már az előszezonban is javulni, amennyire csak tudok. Ha képes vagyok javulni húsz százalékot, meg kell próbálnom ennél is többet”.

Official dinner. Davis Cup play-off to stay in world group. Russia🇷🇺 vs Hungary🇭🇺 tomorrow battle begin #budapest pic.twitter.com/KxnPBj3AKC

— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) 2017. szeptember 14.