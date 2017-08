Babos Tímea New Havenben legyőzte a negyedik kiemeltet

Babos Tímea bejutott a legjobb 16 közé az egyesült államokbeli New Havenben zajló, 711 ezer dollár (184,15 millió dollár) összdíjazású női keménypályás tenisztornán.

A világranglistán 66. magyar játékos korábbi párostársa, a rangsorban 14. Kristina Mladenovic ellen lépett pályára a hétfői nyitófordulós mérkőzésen, amelyet – a viadal honlapja szerint – rögtön brékkel kezdett. A negyedik helyen kiemelt francia játékos 3:3-nál érte utol, majd mindketten elvesztették saját adogatásukat. Babos azonban 5:5-nél újra lépéselőnybe került, végül 54 perc alatt megnyerte a szettet.

A második játszma is a soproni teniszező sikeres brékjével kezdődött, és bár Mladenovic 5:3-ra fordított, mégis Babosé lett a játszma és ezzel együtt a mérkőzés is, mert innentől már nem vesztett játékot.

.@TimeaBabos through to @connecticutopen Second round!

Downs Mladenovic 7-5, 7-5! pic.twitter.com/RPZVtX14ZN

— WTA (@WTA) 2017. augusztus 21.