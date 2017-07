14 év után van ismét magyar TOP 100-as férfi teniszező

Fucsovics: irány a US Open-főtábla

2003 márciusa és az akkor 28 évesen visszavonult Sávolt Attila óta nem volt magyar férfi teniszező a világ legjobb száz játékosa között – egészen mostanáig.

Fucsovics Márton ugyanis pályafutása során először beférkőzött az elitbe, és a hétfői világranglistán már a 99. helyen tűnt fel.



2003 óta először van TOP100-as játékosunk! Fucsovics Marci a 99. helyen áll! pic.twitter.com/OSsXyj0Q42 — HUNgarianTENNIS (@HUNgarianTENNIS) 2017. július 17.

A 25 éves, junior Grand Slam-győztes (2010, Wimbledon) teniszező nagyszerű szezont fut, több TOP 100-as játékost is vert már, majd az idei Wimbledon előtt felvezető tornát is nyert Ilkley-ben, aminek köszönhetően szabadkártyát kapott a füves pályás GS-re. A sorsolásnál már nem volt szerencséje, a végül Rafa Nadalt is megverő luxemburgi Gilles Müller már az első fordulóban megállította.