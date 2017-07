Spanyol bajnoka van a wimbledoni női tornának

Életének második Grand Slam-döntőjét is megnyerte a még mindig csak 23 éves spanyol Gabrine Muguruza. 2016-ban, Párizsban, a Roland Garroson Serena Williamst, most pedig Serena nővérét, a 37 éves Venus Williamst győzte le Wimbledonban. Az első játszmát szoros 7:5-re, a másodikat könnyedén 6:0-ra nyerte.

Garbine Muguruza beats Venus Williams to become Wimbledon champion for the first time. pic.twitter.com/GRsvgFUDjU

