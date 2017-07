Hosszú Katinka: Kicsit csodálkoztam Pásztory levelén

Dolgozom az ügyön, és érkezik is majd rá válasz – mondta Pásztory Dóra neki írt nyílt leveléről Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a nemzetközi szövetség szabályváltozásait kritizálta, míg Pásztorynak “elege lett” Hosszú nyílt leveleiből, és abból, hogy szerinte egyirányú kommunikációt folytat az úszónő, aki “összefogásra szólít fel, de neki nem lehet feltenni kérdéseket”.

A MOL támogatását bejelentő sajtótájékoztatón lehetett kérdezni Hosszú Katinkát, ahol Pásztory leveléről elmondta: “láttam, kicsit csodálkoztam rajta, még beszélgettem volna vele. Dolgozom az ügyön, jönni fog rá válasz, de nem feltétlen csak a levélre”.

Hosszú a világkupa-sorozat változásai ellen emelt szót, ami után “több úszó megkeresett, mint gondoltam volna, a világ minden részéről írtak, kezd összeállni mögöttem egy csapat. Első lépésnek ez egy nagyon nagy dolog”.

Ugyanakkor a bajai bajnoknő nem akar az összefogás formájáról dönteni, “csak azért, mert elsőként szólaltam meg, nem feltétlenül nekem kellene irányítanom az egész mozgalmat”.

Mint mondta, azért is vállalja fel ezeket a konfliktusokat, mert számára ez felelősség is, hozzátartozik a sportághoz. “Mivel úszóklubom is van, gyerekek járnak oda, akik reményeim szerint profikká válnak majd, minden szempontból fontos nekem a sportág jövője – jelentette ki. – Ezzel együtt a vb előtt maradtak energiáim az úszásra, sikerült ez az ügyet korlátok között tartanom.”

“Még mindig számtalan dolgot tanulnom kell, még mindig nem sikerült megtanulnom úszni” – hadarta később lelkesen, némi derültséget okozva a sajtótájékoztatón.

Végül Hosszú Katinka a cégéről elárulta, hogy csak korlátozottan vesz részt benne: “Minden egyes lépésem összekapcsolódik azzal, hogy mit csinálok a medencében, és milyen teljesítményt nyújtok ott. Éppen ezért az Iron Corporation kicsit a háttérbe szorul, csak megbeszéljük az irányvonalakat, amit majd ők visznek tovább.”