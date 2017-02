Férfi vízilabda BL: egy sima, egy fordított

A Szolnok hazai medencében a papírformát igazolva magabiztosan nyert szerdán a Spandau együttese ellen a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

A magyar bajnok és kupagyőztes egyértelmű esélyese volt a mérkőzésnek, és ennek megfelelően is kezdett: az első negyed után két, a másodikat követően pedig már négy góllal vezetett. A harmadik szakaszt ugyan – kapusuk remeklésének köszönhetően – 3-2-re a berliniek nyerték meg, de az utolsó nyolc percben már csak hazai gólok estek.

A Szolnok jövő szombaton újra a Spandauval találkozik, azt a mérkőzést azonban Berlinben rendezik.

Mivel a Szolnok – rendezőként – alanyi jogon továbbjutó, rajta kívül ebből a hatosból két csapat válik a Final Six tagjává, míg a B-ből a legjobb három lehet majd ott a hatcsapatos fináléban, amelynek május 25. és 27. között Budapest ad otthont.

Az Eger négygólos vereséget szenvedett a Barceloneta vendégeként ezzel a harmadikról a negyedik helyre csúszott vissza.

A mérkőzés előtt két-két győzelemmel, illetve vereséggel álló hevesi gárda sokáig jól tartotta magát, 3-1-es hátrányból a nagyszünetig visszakapaszkodott 3-3-ra. A következő nyolc percben viszont öt gólt kapott és csak kettőt dobott, ezzel pedig gyakorlatilag el is dőlt az összecsapás. A védekezés ekkor már korántsem volt olyan hatékony, mint az első két szakaszban, a támadások pedig többnyire pontatlanul fejeződtek be. Az utolsó negyedben aztán még nőtt is a különbség.

Az Eger a jövő héten házigazdaként ugrik medencébe a spanyol csapat ellen, amely a szerdai győzelmével megelőzte a magyar együttest.