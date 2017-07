Az Orbán-rendszer megbuktatásának receptje

Nézze, György, ahhoz, hogy ön nevethessen a végén, itt kellene élni, érteni kéne, hogy a magyarok mit akarnak, mit nem akarnak, ez a civil szervezetesdi aranyos dolog, de nem ez kell a magyaroknak, ezzel nem lehet az Orbánékat leváltani, nem a civileket kell támogatni, nem jó irány ez, nincs magának rendes, magyar tanácsadója? Két járható útról tudok, én, aki itt élek, tanácsot is adok, György, a bankszámlaszámomat kérje el behajtjuk.hu munkatársaitól, mert én elfelejtettem, szóval két járható út van, itt tartottam, az egyik, ez valamivel nehezebb, mert többe kerül, meg kell vásárolni őket, mármint az Orbánékat, hiszen látja, ezek pénzért az anyjukat is eladják, és nem csodálkoznék rajta, ha kiderülne, ez az egész plakátolgatás csak az ár feltornázásáról szól, biztos lehet benne, ha mond egy tisztességes árat, felsorakoznak az édesanyák, hozzák a dohányboltjaikat, a kilátóikat, a rendezvényközpontjaikat, és mindenki mehet isten hírével, ez volna az egyik út, de ez, elismerem, kurva drága, szóval nem marad más, le kell győzni őket, ahhoz pedig a megfelelő emberekre van szükség, egy új pártra, új kormányra, úgyhogy itt és most megadom önnek azoknak az embereknek a nevét, akiket meg kell vásárolni ahhoz, hogy a magyar emberek leváltsák ezt a kormányt, és ön nevethessen a végén, tessék szíves lenni akkor figyelni, György, itt a megoldás, ezekre szavaznának a magyarok, ha ma tartanánk a választásokat, ők a mi embereink, elő a brifkót, te kútmérgező, itt a jövő kormánya:

Fásy Ádám (miniszterelnök),

Korda György (miniszterelnök-helyettes),

Bereczki Zoltán (miniszterelnökséget vezető miniszter),

Galambos Lajos (emberi erőforrások minisztere),

Bangó Margit (földművelésügyi miniszter),

Kasza Tibor ( a miniszterelnök kabinetfőnöke),

Rékasi Károly (belügyminiszter),

Fenyő Iván (nemzeti fejlesztési miniszter),

Pataki Attila (honvédelmi miniszter),

Vastag Csaba és Vastag Tamás (külgazdasági és külügyminiszterek),

Bochkor Gábor (igazságügyi miniszter),

Majka, (H-Sz), Kis Grófó (Cs-P) (nemzetgazdasági miniszterek),

illetve Mága Zoltán (a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott).