A szépség a részletekben rejlik – csempevásárláskor a fuga színére is figyelj!

Mellékes apróságnak tűnik, a fuga színe mégis alapjaiban határozza meg egy lakásbelső összképét. Lássuk, hogyan érdemes kombinálni a különféle árnyalatokat, és milyen hatásokat érhetünk el vele!

A jó színválasztás nem csak a csempézet falakat varázsolhatja szebbé, hanem a teljes enteriőr atmoszféráját is harmonikusabbá vagy éppen izgalmasan kontrasztossá teheti. Ám nem csak a csempe színét kell alaposan megfontolni, hanem a fugáét is, hiszen ez a vékony csík könnyen eldöntheti, hogy trendi vagy maradi benyomást kelt-e majd az otthonunk.

Kevesebb merészség, több harmónia

A konzervatívabb, hagyományos ízlés szerint a színválasztás alapszabálya, hogy ne a fuga, hanem a csempe színe legyen a domináns, vagyis alapvetően a fuga a csempe színének valamelyik árnyalatát vegye fel. Világos csempéhez tehát világos fuga, sötétebbhez pedig sötétebb illik – már ha a cél a polgárias harmónia és a kellemes megjelenés. Ezt a kombinációt nem csak azért ajánlják a szakemberek, mert „nem lóg ki a sorból”, hanem azért is, mert egy kontrasztos színválasztás esetén sokkal inkább kiugranak a fugázás pontatlanságai, ami rendetlenség és hanyagság érzését kelti.

Egy ilyen helyiségben kényelmetlenül érezzük magunkat úgy, hogy nem is tudjuk megmagyarázni, mi is a kellemetlen érzés kiváltó oka. Mellesleg ugyanezt a furcsa benyomást alakítja ki az is, ha a csempe és a fuga teljesen egyforma színben tündököl – ehelyett akkor inkább hagyjuk el teljesen a fugát, és használjunk igen nagy pontossággal, lézerrel metszett burkolólapokat, amiket hézagmentesen lehet egymás mellé illeszteni. Ez utóbbi egyébként mostanában nagy divat, és ha a teljes letisztultságot, sallangmentes dizájnt kedveljük, akkor a csempe- és fuga választáskor mindenképpen ezt érdemes követnünk.

Rend és formabontó kombinációk

A másik jellemző trend éppen az ellenkező irányba mutat: mindenáron igyekszik túllépni a bevett, szokásokon, a harmóniára törekvő polgári ízlésen, de a modern letisztultságot is elveti, és ki nem állhatja annak homogén felületeit, egységes színhasználatát. Ehelyett vibráló és izgalmas enteriőrt alakít ki, amely hűen türközi a lakó személyiségét, és cseppet sem törődik azzal, ezt mások szépnek vagy jónak látják-e. Ez a divatirányzat a csempe-fuga kiválasztásakor merész színkombinációkban, hangsúlyos árnyalatkülönbségekben nyilvánul meg, valamint abban is, hogy bátran használ egy felületen belül eltérő szélességű fugát.

E trend szellemét követve a fehér kerámiaburkolatot éjfekete „csíkokkal” is feldobhatjuk, a fekete csempéhez pedig választhatunk akár citromsárga fugát is nyugodt szívvel – ettől csak divatosabb lesz a lakásunk. Ám vigyázzunk, mert ez a színválasztási szabadság sokkal biztosabb ízlést kíván meg, hiszen igen vékony a határvonal az izgalmas, egyedi, stílusos és meghökkentő enteriőr valamint egy kaotikus, rossz ízléssel kialakított, szedett-vedett lakásbelső között. A jó választás egyik titka ilyenkor az, hogy nem csak a csempe és a fuga közötti viszonyt vesszük figyelembe, hanem a helyiség teljes berendezését – beleértve minden színt, formát és a hangulatot, amelyet ezek együttese kelt.