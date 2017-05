Zajárnyékoló falak a nyugodt, csendes, biztonságos, esztétikus környezetért (X)

A közlekedési beruházások során, előrelátó módon számolni kell a közlekedési zajhatások erősödésével is. Egyre több helyen jelennek meg zajárnyékoló falak, melynek feladata az ott élők védelme.

Számos beruházás esetén azonban a megvalósult fal, a zajárnyékolás elsődleges feladatán túl látványában negatívan hat az ott lakókra! Ez a kérdés ma már kiküszöbölhető, ha a tervezés során figyelembe veszik annak környezetbe illeszthetőségét. Kedvező esztétikai megjelenés érhető el a zajárnyékoló falrendszer színvilágának helyes megválasztásával, a megfelelő grafikai elemek megjelenésével. Ennek folyamataként ma már előírás, hogy az érintett önkormányzatot, mint elsőfokú építési hatóságot, be kell vonni a falak engedélyeztetési folyamatába, építészeti szempontból azt jóvá kell hagyniuk.

Így történt ez Győrben is, ahol a folyamatos közlekedésfejlesztési beruházások keretében a Szövetség utcát érintően egy sajátos csomópont átépítésre kerül sor. A projekt fontos részeként a zajhatás csökkentésére is gondoltak. Az ott lakók védelmében 1 000 m2 felületű zajárnyékoló falrendszer kerül kialakításra. A falon látható tájelemek összhatásában többek örömére odaillő, harmonikus megjelenést biztosítanak. Ez a jó példaként említhető beruházás, végre törődik a látvánnyal, a lakóközösség és arra közlekedőkre ható esztétikummal is.

Hazánkban a közutak és vasutak mentén az elkövetkezendő időben egyre több embert érintő, több mint százezer m2 felületű zajárnyékoló fal fog születni. Ezért érdemes újragondolnunk a zajárnyékolás megjelenésének világát, hiszen évtizedekig meghatározó része lesz környezetünknek.