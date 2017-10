Minden díjcsomagnál eltörli a hűségidőt a Telenor

A szolgáltató október 24-től minden lakossági tarifájánál eltörli a hűségidőt új szerződések megkötésekor.

A Telenor idén májusban vezette be azokat a korlátlan adatforgalmat kínáló Hello Data csomagokat, amiket már eleve hűségszerződés nélkül lehetett igényelni, de hamarosan más csomagok esetében is élvezhetjük ezt az előnyt.

A szolgáltató október 24-től minden lakossági tarifájánál eltörli a hűségidőt új szerződések megkötésekor. Ugyan a jogszabály-módosítás lehetőséget adna 12 hónapos vállalás meghatározására, a szolgáltató az összes lakossági díjcsomagnál eltörli azt. Csak akkor lesz kötelező határozott idejű szerződést kötni 24 hónapra, amennyiben új készüléket vásárolunk.

A jogszabály-változással együtt érkezik az a változás is, hogy október 24-től díjmentesen függetlenítik majd az ügyfelek szerződéssel együtt kapott készülékeit szerződésük lejárta után.

A függetlenítést a Telenor üzlethálózatának bármelyik üzletében igényelhetik a lakossági és üzleti ügyfelek. A szolgáltató közleményében kiemeli: a szakemberek egy rövid ellenőrzést követően pár perc alatt elvégzik a műveletet, de egyes gyártók készülékeinek esetén hosszabbra is nyúlhat ez az idő.

Októbertől minden változik

Október 24-től a mobilszolgáltatóknak ingyenesen kell hálózatfüggetlenné tenniük azokat a készülékeket, amelyeket határozott időtartamú szerződéssel, hűségidővel kedvezményesen adtak el,és a hozzájuk tartozó előfizetői szerződések lejártak – erről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) számol be a honlapján. A hálózatfüggetlenítés már előbb is ingyenessé válik, ha az előfizető a számhordozáskor a készülék árát kifizeti még a szerződés, a hűségidő ideje alatt.

Az indoklás szerint “a hűségidős telefonok ingyenes hálózatfüggetlenítésével a szolgáltatóváltás költsége csökken a fogyasztók számára, így nő az infokommunikációs javak egyenlő elérésének esélye is”.