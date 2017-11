Médiatanács: kirekesztő volt a Magyar Hírlap

A Médiatanács 75 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére kötelezi a kormányközeli Magyar Hírlap napilap és online kiadásának médiaszolgáltatóját, mert az augusztus 9-én megjelent Fekete földrész című írása a testület álláspontja szerint alkalmas volt a kirekesztésre. Az eljárást egyébként egy magánszemély beadványa nyomán folytatta le a testület.

A médiahatóság közleménye felidézte: a lap szerzője a problémásnak minősített cikkben az Afrikából érkező bevándorlókat homogén, az európai társadalmakba beilleszkedni képtelen, az európai civilizációt felszámoló csoportként írta le.

A médiatanácsi közleményt a lap internetes nyitóoldalán a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles a Magyar Hírlap tulajdonosa úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ folyamatosan olvasható legyen a közzétételtől számított hét napon keresztül.

A Médiatanács egyúttal a budapesti Radiocafé egykori frekvenciájára, a Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi rádiós frekvenciára érkezett pályázati ajánlatok vizsgálata körében az egyik pályázót, a Manna Vision Media Kft.-t ismételt hiánypótlásra szólítja fel. Ez a kft., ahogy arról beszámoltunk, Horváth Gergelynek, a Petőfi Rádió egykori felelős szerkesztőjének, valamint Gálosi Szabolcsnak, a nemrég tulajdonost cserélt radiosite.hu szakportál volt főszerkesztőjének a közös vállalkozása.

Többen is rámozdultak a Radiocafé régi frekvenciájára Az egyik pályázó az ingyenes közösségi frekvenciára a Petőfi Rádió volt felelős szerkesztőjének cége, aki egy rádiós szakmai weboldal volt főszerkesztőjével állt össze.

A Médiatanács napirendjén egyébként szerepelt, hogy foglalkoztak a testület elleni bírósági perekkel, de a sajtónak imént kiadott összefoglalóban nem esik szó erről, az ülés jegyzőkönyve pedig egyelőre nem érhető el, így csak találgatni lehet, hogy ezeknek van-e köze a Class FM-et működtető Advenio Zrt. pereihez, vagy a velencei rádiós pályázathoz, ahol már közel hónapja annak, hogy a bíróság kifejezetten súlyos jogsértéseket állapított meg a Médiatanács eljárása kapcsán, és azóta sem derült ki, mit tesz most a testület, illetve mi lesz a velencei frekvenciával.

A Médiatanács tájékoztatójából az viszont kiderül, hogy a fenti ügyeken kívül foglalkoztak közel 45 millió forint elosztásáról is a Magyar Média Mecenatúra Program idei Macskássy Gyula-pályázatának második fordulójában. Pénzt kap Tóth Roland Bela című alkotása, B. Nagy Ervin Cserebogarak című sorozata, és a Kárpáti Rudolf hatszoros olimpiai bajnok kardvívóról szóló Kárpáti című epizód is. Az Anyagi támogatást kap Miklósy Zoltán Janó Manó és az elveszett harmatcseppek és Máli Csaba Szupermalac és Űrpatkány című meséje, illetve Kondor Attila Belső könyvtár címmel készíthet festményanimációt, valamint Katrin Ann Orbeta és M. Tóth Géza sorozata, a Gombi és Csusza is támogatást nyert el.

Az Escher Károlyról elnevezett ad hoc-pályázaton 1,7 millió forint azonnali forgatási támogatást kapott Novák András egy tervezett dokumentumfilm forgatási költségeire. A filmmel Kossuth Zsuzsanna életét és életművét mutatnák meg. A forgatás befejezése után a támogatottnak a forgatott anyaggal indulnia kell a mecenatúraprogram következő dokumentumfilmes pályázatán – közölte a testület.

Kiemelt kép: Széles Gábor, a Magyar Hírlap tulajdonosa a Békemenet elnevezésű, a kormányt támogató demonstráción. Fotó: MTI/archív