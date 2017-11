Januártól közpénzből mérik a rádiók hallgatottságát

Nagyon hosszú ideje húzódó ügyben született döntés a médiahatóságnál: eldőlt, melyik cég végzi a jövő évtől az állami médiahatóság alá kerülő és közpénzből finanszírozott rádiós hallgatottságmérési kutatásokat. A mediapiac.com szerint a két pályázó, az Inspira Media Research és az M-Meter Kantar Hoffmann (Kantar Hoffmann-Media Meter) ajánlatai közül végül ez utóbbi ajánlatát választotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), így január elsejétől ez a konzorcium végzi majd a közönségmérést.

A szakújság valahonnan arról is értesült, hogy a győztes konzorcium 687,5 millió plusz áfa ellenében végzi majd el a szolgáltatást. Az Inspira ajánlata ennél nagyobb összegre, 831,5 millió forint plusz áfára vonatkozott.

A nyertes Kantar Hoffmann-Mediameter konzorciumnak 2017. december 31-ig úgynevezett DAR módszerrel történő mérést kell alkalmaznia. A DAR a Day After Recall rövidítése, lényege, hogy az adatfelvétel során a kutatásba bevont résztvevőket telefonon hívják fel, hogy számoljanak be arról, hogy mely rádiót hallgatták a megelőző napon. 2018. január 1-jétől viszont kizárólag naplós módszerrel teljesíthető a szolgáltatás azzal, hogy a naplós módszerre történő átállást megelőző 3 hónapban a méréseket párhuzamosan (DAR és naplós módszerrel egyaránt) kell végezni – derül ki a szakújság honlapjáról. A naplós módszer lényege, hogy a kutatásban résztvevő rádióhallgatóknak regisztrálniuk kell egy naplóba, hogy mely rádiót hallgatták.

Arról, hogy a rádióhallgatottság-mérést átvenni készül az állam, többször is írtunk már, és több kitűzött céldátum is volt, ennek ellenére az NMHH újabb és újabb hónapokat csúszásban volt az ügyben. Épp néhány napja kérdeztük a hatóságot, hogy áll az ügy, és miért nincs még eredményhirdetés, de nekünk október végén még azt felelte a médiahatóság kommunikációs igazgatósága, hogy folyamatban lévő ügyről annak lezárultával születik döntés, amiről a hatóság a sajtót tájékoztatni fogja.Hogy ez a tájékoztatás az ígéret ellenére miért maradt el egyelőre a fontos döntés ellenére, az nem világos, de most újra megkeressük az ügyben az NMHH-t, hogy adjanak részletes tájékoztatást a vállalás részleteiről.

A mostani döntés egyébként kedvező lehet Andy Vajna számára, hiszen a Kantar Hoffmann-Media Meter konzorciuma – mely mostanáig piaci megrendelésre végezte a mérést – az elmúlt időszakban rendre nagyobb hallgatottságot mért a Rádió 1-nek, mint az Inspira. Ráadásul mostantól nem a rádiók fogják finanszírozni a rádióhallgatottsági kutatás költségeit, hanem az NMHH-n keresztül a Magyar Állam, vagyis maguk az adófizetők. Ez utóbbi viszont valamennyi rádió számára jó hír, hiszen így nem a nyereségük rovására jutnak majd a reklámértékesítés szempontjából kiemelten fontos adatokhoz.

