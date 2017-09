Megújul a 168 Óra

A 168 Óra szeptember 28-tól, csütörtöktől megújult külsővel és kibővített tartalommal jelenik meg – írja a mediapiac.com.

A honlapon megjelent hír szerint az olvasók visszajelzései alapján alakították át a lapot, és a megújulás során fontos szempont volt, hogy tartalmasabb és befogadhatóbb legyen, illetve azoknak az igényeknek is megfeleljen, melyek elvárhatók egy modern hetilaptól, így a lapban helyet kap a high-tech, illetve az autóipar is. A mediapiac.com azt is írja, hogy az új hetilap megjelenésével egyidejűleg elkezdik megújítani a 168 Óra Online-t is, tartalmilag és formailag egyaránt. Hozzáteszik, hogy a 168 Óra reklámhelyeit egy újonnan megalakult reklámértékesítő ház, a Liberty Sales House fogja árulni, csak úgy mint a Klubrádió reklámidejét. Az új ügynökségnek köszönhetően akár külön-külön és csomagban is értékesíteni tudják a rádió és a hetilap, illetve a portál reklám-, illetve hirdetési helyeit. A Klubrádió és a 168 Óra kereskedelmi és marketingszakemberei integrálódtak az új reklámértékesítő házba, ahová négy új értékesítő munkatárs is érkezett.

A továbbiakban Simon Zsuzsa felel a 168 Óra marketingkommunikációs feladataiért, míg Nagy Nikolett a Klubrádiónál a szórástervért, a spotkészítésért, az elhelyezésért és a rádió rendezvényeinek szervezéséért felelős. A portál szerint a sales house kereskedelmi igazgatója Baráth Maya lett.

Csökkenő példányszám, növekvő veszteség

A Magyar Terjesztés-Ellenőrzési Szövetség (MATESZ) adatai alapján a 168 Óra hetilap 2017 második negyedéves értékesített példányszáma mintegy 12 ezer darab volt, míg 2010. év azonos időszakában még közel 22 ezres értékesítést mért a MATESZ. A kiadó Telegráf Kft. súlyos veszteségekkel küzd, a cégbíróságon leadott 2016-os pénzügyi beszámolójuk alapján 120 millió forint veszteségük volt adózást követően, melyet t 348 millió forint bevétel mellett értek el. Egy évvel korábban a cég veszteségei még mindössze 23 millió forintot tettek ki, árbevételük pedig jóval magasabb, 417 millió forint volt.

A 168 Óra hetilap legutóbb tavaly márciusban esett át nagy megújuláson. Akkoriban távozott a hetilapot évtizedeken át irányító Mester Ákos főszerkesztő, akinek a helyét Tóth Ákos, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese vette át. Nem sokkal később az online főszerkesztő, Nagy Csaba is távozott. Tavaly év végén Megyeri András Jonatán, a 168 Órát működtető Telegráf Kft. ügyvezetője és a kiadót korábban megvásárló Brit Media ügyvezetője és résztulajdonosa is távozni kényszerült, miután kiderült, hogy öt évig cégbírósági eltiltás alatt áll. Megyeri András Jonatán helyét Szabados Krisztián vette át az ügyvezetői poszton. Ugyancsak távozott az év végén Jolsvai András főszerkesztő-helyettes is, akinek a helyére Lakner Zoltán politikai elemző ült be.