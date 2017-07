Kinyitotta a gyerekcsatornákat a Telekom is

A UPC Direct és az Antenna Hungária után a Magyar Telekom is bejelentette, hogy az ő ügyfelei is kódolatlanul foghatnak bizonyos gyerekcsatornákat. Júliusban nyitott a Boomerang és a Cartoon Network csatorna is.

A Boomerang TV a 7-es csatornahelyen érhető el ingyenesen. Itt 4-7 éves gyerekeknek készült műsorok láthatók, például a Bolondos Dallamoktól, a Tom és Jerry, valamint a Garfield. A 153-as csatornahelyen pedig a Cartoon Network csatorna műsorkínálatában pedig saját gyártású animációs vígjátékok és akciódús, kalandos sorozatok várják a fiatal nézőket, akik új epizódokban láthatják Finnt és Jake-et, a Kalandra fel! két főszereplőjét, vagy a Parkműsor szajkóját, Mordecait, és a csínytevésben állandó partnerét, Rigby-t, a mosómedvét. A három Medvetesó, Grizz, Jeges és Panda nagyvárosi csetlés-botlásait szintén új részekben nézhetik meg a gyerekek.

A kódolatlan időszak mindkét gyerekcsatorna esetében július 31-én 12 óráig tart. A Boomerang és a Cartoon Network a lakossági IPTV és digitális kábel tv, valamint műholdas tévé előfizetőknél érhető el, kivéve a Koktél és Közszolgálati csomaggal rendelkezőket.

A két gyerekcsatorna egyébként akár a neten a TV GO-val is elérhető, de a TVGO-n történő eléréshez a Telekom TV szolgáltatást előbb össze kell kapcsolni a TV GO fiókkal.

Ingyen lesz fogható Vajna mesecsatornája Az állami műsorszóró vállalat Andy Vajna tévétársaságával kötött megállapodása alapján júliusban négy héten át ingyen fogható lesz a Kiwi TV a Mindig Tv-n.

Sorra kinyitja a gyerekcsatornákat a UPC Direct Holnaptól szeptember 30-ig minden hónapban legalább egy gyermekcsatorna műsorkínálatát kódolatlanná teszi a UPC Direct műholdas szolgáltató.