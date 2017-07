Jogsértő volt a TV2-n a Stahl Konyhája

További hajdúsági frekvenciákat kap a Médiatanácstól a Vajna Rádió 1-ével hálózatba kapcsolódni szándékozó ügyvéd cége, így újabb területeken lesznek foghatók a kormánybiztos rádiójának tartalmai, például Sebestyén Balázsék éppen pereskedés tárgyát képező reggeli műsora is. Az is eldőlt, hogy a Médiatanács a Class FM által korábban használt országos frekvenciát fogja hasznosítani a most kiírandó országos rádiós pályázaton.