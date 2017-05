Töredékére zuhant az RTL állami reklámbevétele

A 2010-es kormányváltás után az Orbán-kormány eleinte még növelte az RTL-nek juttatott állami reklámpénzeket, aztán 2012 után hatalmas fordulat következett. Készítettünk erről egy látványos ábrát.

Mint arról beszámoltunk, a hazai tévétársaságokat tömörítő Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) kedd délután végül mégis – a TV2 és a MEME közötti vita miatt több mint két hónap késedelemmel – publikálni tudta a teljes, 2016-ra vonatkozó televíziós reklámtorta adatokat a Siófokon zajló kétnapos Media Hungary 2017 konferencián, sőt a bejelentésen egyben az is kiderült, hogy 10 évre visszamenőleg éves bontásokban mekkora állami reklámköltések voltak a hazai televíziós piacon. Fény derült arra is, hogy 2015-ről 2016-ra 140 százalékkal növelte költéseit a tévés piacon a Magyar Állam.

Most a friss fejlemény az, hogy az RTL Magyarország nyilvánosságra hozta, neki az éves állami televíziós reklámköltések hány százaléka jutott az elmúlt 10 évben, 2007-től 2016-ig.

Ez alapján 2007-ben az állami reklámköltések 40,4 százaléka landolt a piacvezető tévés vállalatnál. Az érték a 2010-es kormányváltás után sem sokat változott, a mutató 40 százalék körül maradt, sőt 2012-ben ért a csúcsra, azaz az Orbán-kormány alatt eleinte még növekedett is a vállalatnál történő állami költés.A 2012-es csúcson az RTL az állami tévés reklámpénzek 58,7 százalékát tudhatta magáénak. Azóta viszont hatalmas fordulat következett be. 2012 és 2013 között a felére esett az RTL-nél a költés, majd a zuhanás tovább folytatódott. Olyannyira, hogy 2016-ban az Orbán-kormány már csak az adott év teljes tévés állami reklámpénzeinek csak a 4 százalékát költötte el a nézettség alapján továbbra is piacvezető tévés vállalatnál.

Felmerül jó néhány kérdés: vajon kinél maradt a fennmaradó állami reklámköltés 96 százaléka? Illetve hogyan lehetséges az, hogy nem a piacvezető cég vihette haza az állami reklámpénzek legnagyobb részét?

2016-ban a teljes állami reklámköltés a hazai televíziós iparágban összesen 6,3 milliárd forintot tett ki.

Jelen felmérésben állami reklámbevételnek a kormányzati és EU-s kampányok összegeit, illetve az állami cégek mint például a Szerencsejáték Zrt., a Budapest Bank, MKB Bank stb. költéseit vették figyelembe az adott évre vonatkozóan.