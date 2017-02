Svetlana Bilyalova egy telefonos trükkel próbálja meggyőzni követőit arról, hogy a sokat mutogatott mellei valódiak.

A 25 éves lány 2013 óta posztolgat magáról az interneten, és annyira felkapott, hogy Instagramon 4,6 millió követője van. Az orosz modell lány több plasztikai műtéten is átesett, konkrétan újra “rajzolták” az arcát és a testét is, de ő ennek ellenére is váltig állítja, hogy adottságai természetesek.

Előállt egy kísérlettel, amihez pusztán egy vállaltan szilikon mell, két iphone és azok fényei szükségesek. Szerinte ugyanis a szilikon mellek sötétben világítanak, ha elemlámpát nyomunk mögéjük.