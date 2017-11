Már a zeneiparban is egymást érik a zaklatási ügyek

Az amerikai Brand New és az ausztrál With Confidence nevű banda egy tagját is molesztálással vádolják.

Hollywood után már a zeneipart is elérte a Harvey Weinsteint ért vádakkal kirobbant zaklatási botrány.

A The Guardian számolt be róla, hogy zaklatással vádolták meg a Brand New nevű amerikai banda frontemberét, a fenti képen látható Jesse Lacey-t, ezért az együttes tagjai lemondták az Egyesült Királyságba tervezett turnéjukat.

A vádak szerint Lacey még 2002-ben molesztált az interneten keresztül egy tinédzserlányt, akinek meztelen képeket küldözgetett magáról és azt akarta, hogy Skype-on keresztül nézze őt, miközben önkielégítést végez.

A Brand New mellett a With Confidence nevű ausztrál formáció háza táján is hasonló botrány tört ki, miután az egyik tagot, Luke Rockets gitárost érték zaklatási vádak – írja a New Musical Express.

Noha a vádak Rockets esetében nem ismertek, vélhetően nem alaptalanok, hiszen a With Confidence tagjai előbb a Brand New-hoz hasonlóan lemondták a jövőbeli turnéikat, továbbá közleményt adtak ki a Twitteren, melyben elítélik a zaklatást és bejelentik, hogy Rockets többé már nem tagja az együttesnek.

Statement regarding Luke Rockets pic.twitter.com/RCj3njzQPZ — With Confidence (@withconfidence_) November 13, 2017

Kiemelt kép: Getty Images/Erika Goldring