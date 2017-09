A nézők vérét vennék a Fűrész alkotói

Hamarosan jön a horror-franchise nyolcadik része, addig is véradásra buzdítanak mindenkit.

Október végén tér vissza a mozikba a lezárhatatlannak tűnő Fűrész-sorozat, de most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy milyen bizarr és ötletes kampánnyal rukkoltak elő a nyolcadik részhez. A következő hetekben véradási pontokat hoznak létre az USA számos államában, arra ösztönözve a horrorrajongókat, hogy a saját vérükkel is szolgálják a jó ügyet.

Ez egyfelől tökéletesen illik a film profiljába, másrészt szépen ellenpontozza is a szenvedéspornót, életmentésre használva fel a halálos csapdarendszereiről elhíresült franchise-t.

A kampány emellett tiltakozik az Amerikában nagy visszhangot kiváltó véradási szabályozás ellen is, amely szerint férfiak csak akkor adhatnak vért, ha az elmúlt 12 hónapban nem létesítettek szexuális kapcsolatot más férfival. Az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) szerint ez a HIV-fertőzések megelőzését szolgálja, sokan viszont diszkriminatívnak tartják az LMBT-közösségre nézve (az FDA arra is hivatkozik, hogy 2015 előtt egyáltalán nem adhattak vért a melegek és a biszexuálisok, így az új szavály igazából enyhítést jelent). A kirekesztés ellen emel szót a kampány kétértelmű szlogenje is:

Minden típust szívesen látunk.

Aki véradók nemcsak büszkék lehetnek magukra, de ingyenjegyet kapnak a filmre is, hogy aztán felhőtlenül borzonghassanak a szereplők változatos kínhalálán. A tűfóbiából nyilván senkit nem ez a moziélmény fog kigyógyítani.