Már címe is van a Trónok harca évadzárásának

Hamarosan érkezik a sorozat eddigi leghosszabb epizódja, amelynek már a címét is tudjuk:

„The Dragon and the Wolf”

Az HBO mindezt egy hollós gif kíséretében tudatta a rajongókkal a Twitteren, ahogy a játékidő hosszát is. Ez alapján a sárkány és a farkas kapcsolatát lesz idejük kifuttatni, ugyanis az évadzárás messze az eddigi leghosszabb, egészen pontosan 79 perc 43 másodperc lesz. Már csak párat kell tehát aludni, és kiderül, mire jut Dany és Havas Jon az Éjkirály nem túl szemrevaló, de elszánt hadserege, vagy épp Cersei ellen. Legalábbis egy epizóddal okosabbak leszünk. Azt már a feszült előzetesből is sejthető, hogy a sorozat eddigi legnagyobb összecsapására kell felkészülni.

