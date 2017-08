Daniel Craig megerősítette: ismét ő játssza James Bondot

A színész Stephen Colbert tévéshowjában tett pontot a nagy kérdés végére.

Végérvényesen eldőlt, hogy a 25. Bond-moziban is Daniel Craig fogja alakítani a 007-est, miután a színész

kedd éjszaka a Stephen Colbert vezette The Late Show műsorában hivatalosan is bejelentette, hogy ötödjére is visszatér a szerepben.Craiget korábban is hírbe hozták a nemrégiben hivatalosan is bejelentett 25. filmmel kapcsolatban, azonban személyesen sosem erősítette meg az értesüléseket a keddi éjjeli adásig. A műsorban aztán hozzátette, ez lesz az utolsó alkalom, hogy a legendás titkosügynököt alakítja.

Látványos búcsút szeretnék, alig várom már.

– mondta a 49 éves színész, akit Colbert a bejelentésekor felállított és megtapsoltatott a közönséggel.

Craig egyébként kedd délelőtt egy bostoni rádiónak még arról beszélt, hogy “nincs végső döntés” a fél világot foglalkoztató ügyben. A Late Show adásában aztán bocsánatot kért mindazoktól, akiknek aznap interjút adott (és félrevezetett), de mint mondta, a döntést Colbert műsorában akarta bejelenteni.

Mint emlékezetes, a 2015-ös 007 Spectre – A Fantom visszatér óta folytak a találgatások, hogy a 49 éves színész vajon ötödjére is eljátssza-e majd az MI6 büszkeségét, vagy sem. Az elmúlt hónapokban már többször elterjedt annak a híre, hogy Craig meggondolta magát és már nem akarja “felvágni az ereit”, hanem ismét vállalja a szerepet, azonban ezt korábban a színész mellett a készítők sem erősítették meg.

Hárman esélyesek a következő Bond-mozi rendezésére A Skyfallt és a Spectre-t jegyző Sam Mendes nincs közöttük.

Noha a kritikusokat és a nézőket is erősen megosztotta, a 24. 007-es filmként készült Spectre világszerte mintegy 880,7 millió dolláros jegybevételt hozott a mozikban, miközben 245 millióból készült. A most, két évvel később bejelentett, egyelőre még cím nélküli folytatást várhatóan jövőre kezdik majd forgatni és a már fix premierdátum értelmében 2019. november 8-án fogják bemutatni az amerikai mozikban.

Forrás: The Guardian via MTI