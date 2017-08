Új videókkal hozza rád a szívbajt az AZ bohóca

A legfrissebb promókban már beszélni és énekelni is hallhatjuk az irtózatos Pennywise-t.

Szeptemberben fog a mozikba kerülni Stephen King 1986-ban megjelent Az (It) című regényének új adaptációja, pontosabban annak az első fele, ugyanis a produkció az alapműhöz és az abból 1990-ben készült tévéfilm(ek)hez hűen két részben fogja feldolgozni a bohócos rémtörténetek non plus ultráját.

A horrornak éppen egy héttel ezelőtt jött ki a legújabb és eddigi legparább teljes előzetese, amelyet követően úgy fest, mostantól jobban ráhasal a promócióra a Warner Bros. Pictures, hiszen egymásután két félperces tévészpotot is kiadtak. A kedvcsinálókban újabb pillanatokat is kapunk a filmből és annak sátáni bohócát is többször láthatjuk, mi több: a Friends című szpotban immár meg is szólal.

A Stay Together című második szpotban pedig már egy gyerekkórus tagjaként dalra is fakad a bohóc.

A már az utómunkálatokat taposó Azt a 2013-as Mama című horrort is író-rendező Andrés Muschietti dirigálja, míg Pennywise (vagy ahogy a regény fordításában szerepel: Krajcáros) karakterét Bill Skarsgard alakítja a filmben. Jóllehet, a közelmúltban kiderült, hogy nem ő volt a készítők első számú jelöltje.

A Skarsgard mellett a Stranger Things Mike Wheelerjeként ismertté vált Finn Wolfhard, továbbá az egyébként nem túl ismert Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Javier Botet, Jack Dylan Grazer és Jeremy Ray Taylor alkotta szereplőgárdával készülő horror szeptember 14-én fog a magyar mozikba kerülni.