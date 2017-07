Ez a felvidéki srác nemcsak elveszi a hazai utcazenészek munkáját, de meg is él belőle

Kovács Kristóf egy éve érkezett Magyarországra, hogy elvegye a magyar utcazenészek munkáját. Meg azért is, mert ki akart törni abból a kisvárosi sivárságból, ahol élt, ezért a legközelebbi nagyvárost célozta be álmai megvalósításához: Budapestet. Köztereken, aluljárókban, de néha még kisebb fesztiválokon is felbukkan, hogy olykor Ed Sheerant is megszégyenítő lazasággal bűvöljön el mindenki egy kis apró reményében, amiben olyan szívesen lubickol, mint Dagobert bácsi. Videó.

