A Trónok harca Sansája szerint nem is neki volt a legrosszabb a nemierőszak-jelenet

Sansa Stark az eddigi Trónok harca-szezonok alatt nemcsak ténylegesen felnőtt, s vált kislányból nővé a sorozat nézői szeme láttára, hanem karakterében is gyökeresen változott, és naiv, passzív szereplőből vált politikai döntéseket hozó komoly antagonistává, aki nem fél a drasztikus megoldásoktól. Sophie Turner tulajdonképpen osztja, hogy ő lett Észak királynője, ahogy sokan a hozzászólásokban is nevezik:

Ez jó megfogalmazás Sansára. És meg is érdemli. Ugyanis ebben az évadban meg kell tanulnia kezelni a hatalmat, amit most kapott.

Erre azért is nagy szüksége lesz, mert, mint emlékezetes, az előző évad kilencedik részében a Fattyak csatáját követően Jon visszaszerezte Derest és jól megagyalta Ramsey-t, majd Sansa vitte be az utolsó gyomrost azzal, hogy a Bolton-fattyú saját kutyáit használta fel ellene. A Stark-lány karaktere ebben az epizódban rá is érzett, hogy miről is szól a Trónok harca, vagyis hogy senki sem tud megvédeni senkit, s bizony szerénységgel, alázattal és szelídséggel semmire sem lehet menni:

Láthattuk, ahogy először öl. Reakciója elgondolkodtató, hiszen mosolyogva sétált el. Nem tudni, hogy ez a mosoly a megkönnyebbülés jele, hogy megszabadult Ramsey-től, vagy hogy élvezi a gyilkolást. Szerintem Sansa még mindig a Stark morális elveket vallja, amiket egészen kiskorában tanult. De azokat az embereket, akik rosszat tettek vele, akik megölték a családját, például Cersei, valószínűleg szintén megölné. Ezzel persze együtt jár a hatalom, amit élvez, és akarja is.

Szóval félnünk kéne tőle?

Nem fogalmaznék így. Viszont bölcs dolog észben tartani, hogy tud ilyen kegyetlen döntéseket is hozni, és nem is fél tőlük. Sansa már nem játssza az előkelő úrhölgyet. Tudja, mit akar, és minden szükséges eszközt felhasznál, hogy meg is szerezze. Újra látni szeretné a családját, és mindent meg fog tenni, hogy az útjában állókat eltakarítsa.

Viszont, ahogy haladunk a sorozat vége felé, egyre inkább látszik, hogy a Vastrón megszerzése csakhamar háttérbe szorul, és vélhetően azok kaparintják meg az értékes bútordarabot, akik a külső fenyegetettség ellen is képesek felvenni a harcot. Ezt a véleményt Sophie Turner is osztja.

A hetedik évad kevésbé szól majd a családok háborúiról, vannak sokkal fontosabb dolgok. Több forog kockán. A Mások fenyegetése egyre jelentősebb, és ez sok embert egyesít majd. Olyanokat, akikre nem is gondoltunk. Lesznek találkozások, amiket reméltünk, a várt szövetségek pedig nem várt kimenetelt hoznak, és azokból is új szövetségek születnek.

Magyarán a Trónok harca marad az, ami eddig: továbbra is váratlan eseményekkel operál.

A színésznő amúgy úgy tekint a sorozatra, mint egy valós történelmi gyökerű szériára.

A kor, amiben a sorozat játszódik, olyan, mint 1458, a Rózsák háborúja, a Tudorok kora. Hogy a sorozat realisztikus legyen, meg kell tartani a patriarchális társadalmi kötöttségeket. Ami lenyűgöző a sorozatban, és ami miatt akkora sikere van, hogy a szereplők kitörnek a tradíciókból. Az egyik példa erre Sansa és Jon vitája az előző évadban, amikor Jon csak azért nem fogadta el Sansa véleményét, mert nő, holott sokkal nagyobb tapasztalata volt a kérdésben, mint Jonnak. De a végén Sansa menti meg Jont is a Fattyak csatájában. A sorozatnak mindig is ilyen volt a nőkhöz való hozzáállása, és hiszem, hogy ez egy feminista sorozat.

Fontos elidőzni azon, hogyan kezeli a szexualitást és a nőkhöz való hozzáállást a széria. Sophie Turner egészen máshogy élte meg Sansa megerőszakolását az ötödik évadban, mint ahogy a közvélemény értelmezte azt:

Mindenki azt hiszi, hogy megrázó élmény lehetett, de igazából díszletben dolgozni olyan, mint egy gépezetben. Elkezded felvenni a jelenetet, ott töltesz két percet, majd szünet, eztán újabb két perc. Van, hogy a jelenet közepén elmész ebédelni, mert eltart 12 órán át. Annyira feldarabolódik, hogy nem is tudod felfogni, tulajdonképpen mi történik a karaktereddel. Természetesen kellemetlen érzésed van közben, mert bele kell élned magad, sőt Iwan Rheonnal, Ramsey Bolton alakítójával mindketten meg voltunk ijedve, Iwan folyamatosan bocsánatot kért, előtte éjjel alig aludt. Ő sokkal kellemetlenebbül érezte magát, mint én. De mindenki arra törekedett, hogy a lehető legkevésbé legyen kellemetlen az élmény. Nem is volt nagyon rossz. Ami köszönhető annak, hogy a díszlet nagyon steril környezet. Tényleg egy gépezet. Annak viszont örülök, hogy megjeleníthettem ezt a helyzetet, mert olyan párbeszéd alakult ki utána Twitteren és más hírportálokon, ami arra ösztönzött, hogy nemi erőszak ellenes aktivistaként vállaljak szerepet. Ezzel talán veszíthet valamit a nemi erőszak a tabu jellegéből, és szeretném, ha ez a párbeszéd folytatódna. Ruandaiakkal kezdtem dolgozni, akik háborús bűnök áldozatai voltak, és végre az ő történeteik is meghallgattattak azok mellett, amik amúgy szerepelnek a tévében és terjednek Twitteren. Mert sajnos ez is olyan dolog, ami mindenhol megtörténik a világban, de nem hallunk róla semmit.

Alig két hónapja írta a The Hollywood Reporter, hogy

nem 1, nem 2, hanem 4 spinoff kidolgozását indította be az HBO.Magyarán hirtelen eléggé biztossá vált, hogy 2018 után sem marad a világ Trónok harca nélkül.

Az egymástól függetlenül készülő projektekről egyelőre mindössze annyit tudni, hogy négy elismert forgatókönyvíró munkálkodik rajtuk: Max Borenstein (Godzilla, Kong: Koponya-sziget), Jane Goldman (Ha/Ver, Kingsman), Brian Helgeland (Szigorúan bizalmas, A tűzben edzett férfi) és Carly Wray(Mad Men – Reklámőrültek, A hátrahagyottak). A forgatókönyvírókat a Trónok harca alapjául szolgáló regényciklust jegyző, valamint az évek során a tévésorozat írásában is résztvevő George R.R. Martin segíti.

A színésznő erről úgy nyilatkozott tréfásan, hogy mindig is akart látni egy Tyrion és Bronn kalandjairól szóló spinoffot, de mint hozzátette:

Valóban szeretnék prequeleket. Szeretném látni, hogyan alakult ki Westeros politikai dinamikája olyanra, ahogy az első évadban is láthatjuk. A házak versengéséről megtudunk apróságokat a sorozat folyamán, de szeretném részletesen látni, miként alakultak így ki. Szeretném látni az Őrült királyt is. Ki tudja, mi lesz! Azt viszont tudom, hogy nem akarnék szerepelni bennük.

A kijelentés azért is furcsa, mert Sophie Turner igen megszerette a karakterét:

Izgalmas, de rémisztő, hogy a nyolcadik évad után véget ér a sorozat. Szomorú vagyok, hogy el kell hagynom Sansát, hogy el kell hagynom a „családomat”. Viszont izgalmas, hogy lesz időm új projektekbe kezdeni. Ez egy nagy lépés, nagy változás. Még a hajam is befesthetem akár feketére, vagy levágathatom. Szabadabb leszek sokkal, de ijesztő, hogy már nem lesz meg a védőháló, amit a Trónok harca jelent.

