Gru agyonverte a Transformereket az amerikai mozikban

Nagyot ment a hétvégén a Gru 3, amellyel szemben sem Az utolsó lovagnak, sem a Nyomd, bébi, nyomdnak nem volt semmi esélye.

Gyengén nyitott, de így is bajnok a Transformers 5

Végre itt egy akciófilm, aminek nem csak töke, szíve is van

Az óriásrobotos franchise korábbi részeire nem jellemzően tiszavirág-életűnek bizonyult a Transformers: Az utolsó lovag tengerentúli uralkodása, hiszen egy héttel a trónra kerülését követően megjött a Gru 3, amely 75,4 millióval nyitva rommá verte az egyébként gyengén muzsikáló bevételi mezőnyt.

Az első helyet elveszítő és ezúttal már csak 17 millió dollárt gyűjtő Optimusékat a 21 millióval startoló Nyomd, bébi, nyomd (előzetes itt) is lenyomta, ráadásul az sem sokon múlott, hogy a Wonder Woman is eléjük kerüljön, ugyanis a Csodanő-mozi alig 1 millió zöldhasúval szedett csak össze kevesebbet.

A mezőny másik felében is történtek érdekes változások: 9 millióval hatodikként nyitott a Will Ferrell és Amy Poehler főszereplésével készült A szerencse háza című vígjáték, nyolcadiknak pedig az a Nicole Kidman és Colin Farrell nevével fémjelzett Csábítás kapaszkodott fel, amely egy héttel ezelőtt még csak a huszonkettedik volt a toplistán. Persze akkor még csak limitáltan vetítették a mozikban.

A hétvégi USA TOP 10 (június 30. – július 2.):

1. Gru 3 – Hétvégi bevétel: $75,4m. Összbevétel: $75,4m. Gyártási költség: $80m.

2. Nyomd, bébi, nyomd – Hétvégi bevétel: $21,0m. Összbevétel: $30,1m. Gyártási költség: $34m.

3. Transformers: Az utolsó lovag – Hétvégi bevétel: $17,0m. Összbevétel: $102,1m. Gyártási költség: $217m.

4. Wonder Woman – Hétvégi bevétel: $16,1m. Összbevétel: $346,6m. Gyártási költség: $149m.

5. Verdák 3 – Hétvégi bevétel: $9,5m. Összbevétel: $120,7m. Gyártási költség: $175m.

6. A szerencse háza – Hétvégi bevétel: $9,0m. Összbevétel: $9,0m. Gyártási költség: $40m.

7. 47 Meters Down – Hétvégi bevétel: $4,6m. Összbevétel: $32,6m. Gyártási költség: $5m.

8. Csábítás – Hétvégi bevétel: $3,2m. Összbevétel: $3,6m. Gyártási költség: $20m.

9. A múmia – Hétvégi bevétel: $2,8m. Összbevétel: $74,5m. Gyártási költség: $125m.

10. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja – Hétvégi bevétel: $2,4m. Összbevétel: $165,4m. Gyártási költség: $230m.

Forrás: Box Office Mojo