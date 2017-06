Vérfagyasztó az új Amityville-horror magyar előzetese

Szinkronizált trailert kapott az Amityville - Az ébredés, amely a kultikus horrorszéria rebootjaként közeleg.

Még 2016 elején tudtuk meg, hogy az Amityville-horrorok rebootolását tervezi a Parajelenségek-szériát és az Insidious-mozikat is gyártó Blumhouse Productions, amely az új alapfilmnek az Amityville: The Awakening című alkotást szánja. Az idehaza majd az Amityville – Az ébredés címen futó horrorhoz most megjelent a magyar poszter és az új szinkronos trailer, amelyben akad néhány hajmeresztő pillanat.

A Franck Khalfoun írta és rendezte alkotás a már több folytatást és feldolgozást megért 1979-es The Amityville Horror modern újragondolása lesz, melyben Belle (Bella Thorne) és családja új házba költözik, ahol aztán persze borzalmasabbnál borzalmasabb dolgok történnek majd, kiváltképpen a lány haldokló tesója, James (Cameron Monaghan) körül. Belle ráadásul idővel rájön, hogy az anyjuk, Joan (Jennifer Jason Leigh) feltehetően szándékosan költöztette őket a hírhedt Amityville házba, ahol köztudottan kísértetek járnak. Magyarán a produkció ironikus módon a korábbi Amityville-filmekre is reflektálni fog.

Az említettek mellett a Jennifer Morrison, Thomas Mann, Mckenna Grace és a veterán Kurtwood Smith mellékszereplésével forgatott Amityville – Az ébredés augusztus 24-én fog a magyar mozikba kerülni.