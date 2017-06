American Crime Story: fotókon a Versace-gyilkosságról szóló évad színészei

A képek közül az izgalmas szerepet bevállaló Ricky Martiné a leghatásosabb.

Az O.J. Simpson-ügyről szóló nagy sikerű első évad után jövőre egy újabb, már-már mitikus gyilkosság történetével fog visszatérni a tévéképernyőkre az American Crime Story című antológiasorozat, amelyet a hasonló szisztémájú Amerikai Horror Storyt is gyártó FX tévés hálózat készít.

Nemrég kiderült, hogy az eredeti tervekkel ellentétben az ACS második évada végül nem a hurrikán pusztításáról szóló Katrina című lesz, hanem azt elhalasztják és a korábban a harmadiknak tervezett sztorit forgatják le előbb, amely a Versace-gyilkosságot feldolgozó The Assassination of Gianni Versace című szezonként készül. Ugyan a produkcióra még várni kell, de az Entertainment Weekly jóvoltából most megjelenetek belőle az első képek, amelyek a főszereplőket játszó színészeket ábrázolják.

A tehát Edgar Ramírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Donatella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) és Darren Criss (Andrew Cunanan) főszereplésével készülő American Crimes Story: The Assassination of Gianni Versace várhatóan 2018 elején fog elstartolni az FX amerikai csatornáján.