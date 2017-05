Bevittek a rendőrök egy magyar filmest Cannes-ban

A filmfesztiválon debütált Outot rendező Kristóf György mellett kollégáit is órákig fogva tartották.

Hétfőn mutatták be a cannes-i filmfesztiválon Kirstóf György Out című filmjét, amely az a második legfontosabb versenyszekciónak számító Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) nevű válogatásában vesz részt a filmfesztiválon.

A premier után a készítők partival ünnepelték volna a szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukciót, azonban rendőrök jelentek meg a helyszínen és véget vetettek Kristófék bulijának.

Az Index szerint a rendező levélben számolt be a történtekről és elmondta, hogy a

a partiról a rendőrség Kristóf Györgyöt, a film producerét, Marek Urbant, és a hangmérnököt, Jan Richtrt is bevitte. Kristóf szerint Richtr karját el is törték, de ez egyelőre nem nyert megerősítést. Ezt követően a hármast órákig a helyi rendőrségen tartották.

Állítólag egy verekedés miatt érkeztek a rendőrök a parton található Villa Schweppes-hez, ahol az Out stábja bulizott.

A kassai születésű Kristóf György a miskolci egyetem filozófia szakos hallgatója volt, majd a prágai FAMU-n végzett filmrendező szakon, Out című filmtervével 2015-ben részt vett a cannes-i filmfesztivál Atelier elnevezésű filmterv-fejlesztő fórumán.

Filmjének főhőse Ágoston, egy ötven év feletti szlovákiai magyar férfi, aki miután elvesztette hegesztői állását, családját hátrahagyva a lettországi Rigában vállal hajógyári munkát, és minden vágya, hogy a tengerből egy nagy halat kifogjon. A történet az ő kelet-európai útkeresésének és egzisztenciavesztésének története, abszurd humorral elmesélve.

Nyitókép: az Out alkotói, középen Kristóf György (fotó: Klág Dávid)