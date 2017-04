Idehaza sincs ellenfele a Halálos iramban 8-nak

A hétvégén sem a korábbi, sem az új kihívók nem tudták megszorongatni a verdás akciófilmet.

Akárcsak a tengerentúlon, úgy hazánkban is folytatódik a Halálos iramban 8 (rém)uralma, amelyet a hétvégén összeszedett 90,7 millió forinttal szilárdított meg Vin Dieselék produkciója. Mögötte ismét a Bébi úr futott be ezüstérmesként 44,6 millió forinttal, továbbra is maga mögött tartva a múlt héten is ezüstérmes és az év legnézettebb filmje címmel is büszkélkedő Kincsemet, amely 27,2 milliót termelt.

Miután még Herendi Gábor kalandfilmjét sem tudták befogni, így csupán a középmezőnybe kapaszkodtak fel az aktuális premierfilmek, melyek közül az Öldöklő szerelem teljesített a legjobban: 20,1 millióval debütálva negyedik lett. Tőle alig egy hajszállal lemaradva, 20 milliót harácsolva végzett ötödikként a Tűnj el! című horror (előzetes itt), amely alig félmillióval előzte csak meg A szépség és a szörnyeteget.

A mezőny A mezőny hátsó részében nem történt nagy változás, eltekintve attól, hogy tizedikként még éppen befutott a hazai mozikban szintén csütörtök óta látható Alibi.com című francia vígjáték, amely ezáltal Török Ferenc 1945 című mesterművét fosztotta meg attól, hogy bekerüljön a TOP 10-be.

Magyarországi hétvégi TOP 10 (április 20. – április 23.):

1. Halálos iramban 8 – Hétvégi bevétel: 90,7 millió forint. Hétvégi nézőszám: 63.041 néző. Teljes bevétel: 365,0 millió forint. Össznézőszám: 257.487 néző.

2. Bébi úr – Hétvégi bevétel: 44,6 millió forint. Hétvégi nézőszám: 32.710 néző. Teljes bevétel: 154,8 millió forint. Össznézőszám: 114.242 néző.

3. Kincsem – Hétvégi bevétel: 27,2 millió forint. Hétvégi nézőszám: 19.362 néző. Teljes bevétel: 407,8 millió forint. Össznézőszám: 305.881 néző.

4. Öldöklő szerelem – Hétvégi bevétel: 20,1 millió forint. Hétvégi nézőszám: 13.604 néző. Teljes bevétel: 20,1 millió forint. Össznézőszám: 13.604 néző.

5. Tűnj el! – Hétvégi bevétel: 20,0 millió forint. Hétvégi nézőszám: 13.700 néző. Teljes bevétel: 20,1 millió forint. Össznézőszám: 13.763 néző.

6. A szépség és a szörnyeteg – Hétvégi bevétel: 19,5 millió forint. Hétvégi nézőszám: 13.450 néző. Teljes bevétel: 372,1 millió forint. Össznézőszám: 261.893 néző.

7. Vén rókák – Hétvégi bevétel: 18,8 millió forint. Hétvégi nézőszám: 13.009 néző. Teljes bevétel: 102,5 millió forint. Össznézőszám: 71.877 néző.

8. Hupikék törpikék: Az elveszett falu – Hétvégi bevétel: 14,0 millió forint. Hétvégi nézőszám: 10.532 néző. Teljes bevétel: 116,9 millió forint. Össznézőszám: 89.480 néző.

9. Brazilok – Hétvégi bevétel: 13,2 millió forint. Hétvégi nézőszám: 9.094 néző. Teljes bevétel: 72,1 millió forint. Össznézőszám: 50.774 néző.

10. Alibi.com – Hétvégi bevétel: 9,8 millió forint. Hétvégi nézőszám: 6.530 néző. Teljes bevétel: 9,8 millió forint. Össznézőszám: 6.530 néző.

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete