Trump szerint óriási az USA nukleáris arzenálja

Nem sokkal azután, hogy megfenyegette Észak-Koreát, Donald Trump amerikai elnök a Twitteren azt írta,

Amerika nukleáris arzenálja minden eddiginél erősebb és hatalmasabb, és ez neki köszönhető.

Hozzátette, hogy soha nem jön el az az idő, amikor az Egyesült Államok nem a legerősebb nemzet lesz a Földön.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

…Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017