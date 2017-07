Újabb épület lángol Kelet-Londonban

A brit fővárosban elég sűrűn vannak mostanában nagyobb tűzesetek, amik a megdöbbentő és 80 áldozatot szedő toronytűz után mostanában nagy publicitást kapnak. Vasárnap London keleti részén, Bethnal Greenben gyulladt ki egy nagy épület, ami szerencsére még nem volt lakott – írja a helyi Metro.

Az építés alatt álló ötszintes ház legfelső emelete és a tetőszerkezet lángolt a Mace Streeten. Egy szemtanú szerint messziről látni a füstöt és a lángcsóvát. Az embereket szerinte megrémítette a tűz látványa, sokan kaptak a homlokukhoz egy “Jaj Istenem!”-et elmormolva. Többen azon hüledeztek, hogy megint ekkora tűz van.

The roof and fourth floor of the 5 storey residential block under construction on Mace Street, #BethnalGreen are alight © @StephanieJay_UK pic.twitter.com/q3op48w4C7

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 2, 2017