James Comey: Aggódtam, hogy Trump hazudhat

Magyar idő szerint csütörtökön 16 órától tartották James Comey szenátusi meghallgatását.

Richard Burr szenátor, bizottsági elnök köszöntötte a székben a volt FBI-igazgatót, és közölte vele, itt a lehetőség, hogy mindent elmondjon az elnökkel való találkozásairól.

– mondta Burr.

Mark Warner szenátor, a bizottság alelnöke ezután tisztázta, nem azért vannak ma itt, hogy a választás eredményét firtassák, hogy ki nyert és ki veszített, hanem mert egy külföldi a hazájukban megtámadta őket, még ha ez nem is fegyverekkel történt.

Elismerését fejezte ki Comey-nak, majd hozzátette, sokkoló volt, ahogy az elnök kirúgta őt.

Ezt követően átadták a szót a főszereplőnek, aki közölte, nem kívánja felolvasni a jegyzetét, amit már tegnap elolvashatott a világ.

Comey elmondta, megérti, hogy az elnöknek tíz év alatt bármikor jogában áll az FBI igazgatóját meneszteni, csakhogy az okok az ő esetében zavarosak és aggasztóak voltak, pláne azok után, hogy Trump többször is megdicsérte őt.

– mondta.

Megjegyezte, az elnök azzal rágalmazta őt és az egész FBI-t, hogy nem végzik jól a munkájukat.

Beszédét azzal zárta, hogy köszönetet mondott régi kollégáinak.

Mint fogalmazott, az FBI őszinte, az FBI erős és az FBI most és mindörökké független. Sajnálja, hogy nem búcsúzhatott el mindenkitől hivatalosan.

Comey egészen biztos benne, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztáson egyetlen szavazatot sem változtattak meg, ugyanakkor nem kétséges az orosz beavatkozás.

Kijelentette, hogy Trump nem kérte arra, hogy engedje el az orosz befolyással kapcsolatos nyomozást. Azt pedig nem az ő feladata eldönteni, hogy az elnök megpróbálta-e elhallgatni az igazságot. Nincs kétsége afelől, hogy az üggyel megbízott Robert Mueller az ország egyik legprofibb szakembere, és teljesen megbízik benne.

Eskü alatt vallotta, az orosz kapcsolatok miatt elrendelt nyomozás volt az oka a menesztésének, amit kínosnak nevezett.

Arra a kérdésre, miszerint miért készített jegyzetekkel a Trumppal való találkozóiról, azt válaszolta, hogy

Comey mind a kilenc beszélgetésük után hangfelvételt készített. Tudta, hogy egy nap szüksége lehet rá, hogy magát és az FBI-t megvédje.

George W. Bush és Barack Obama esetében egyszer sem érezte szükségesnek, hogy dokumentálja a találkozóikat.

Trump májusban Twitter-oldalán fejezte ki reményét, hogy a beszélgetésekről nem készült hangfelvétel.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017