Ez a férfi reggel visszatért a merénylet helyszínére kifizetni az esti számlát

Richard Angell éppen abban az egyik étteremben ült szombat este, ahol a londoni merénylet történt. Vasárnap reggel a férfi visszatért oda, ahol a barátaival vacsorázott pár órával korábban, kifizette a számlát, adott borravalót a személyzetnek.

Angell egy interjúban arról beszélt, hogy most még elszántabb, mint valaha, hogy szeresse azt a várost, ami “vigyáz rá”.

Brilliant & defiant interview from someone who was in a restaurant attacked last night here in London. The right response from a tough city. pic.twitter.com/iyZT8V63Vc

— Brian Klaas (@brianklaas) 2017. június 4.