Putyin már hajlik arra, hogy orosz hekkerek beavatkoztak az amerikai választásokba

Eddig mindent tagadott, hogy bármi közük is lett volna az amerikai elnökválasztásba, most azonban Szentpéterváron egy újságírói kérdésre már mást mondott.

Állami szinten ugyan nem, de hazafias érzelmű orosz hekkerek megtámadhatták a Trump – Clinton párharcot, mondta.

“Ha hazafias gondolkodásúak, akkor talán azok ellen fognak dolgozni, akik rosszat mondtak Oroszországról”, vélte. Később finomított, amikor hozzátette, hogy ezt csak elvi síkon gondolja így.

A gyakorlati oldalon meggyőződése, hogy a hekkerek érdemben nem tudnak befolyásolni egy választást.

Putin: "Hackers are free people, just like artists who wake up in the morning in a good mood and start painting." https://t.co/2ttsEWNdxf pic.twitter.com/kX3nwEKtMt

— RFE/RL (@RFERL) June 1, 2017