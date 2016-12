Lezuhant orosz gép: kizárták a robbanást

A Szocsi partjainál a Fekete-tengerbe zuhant orosz katonai repülőgép fekete dobozait, sőt a komplett gépet kiemelték már a vízből. Sőt, a fekete dobozok vizsgálata is zajlik, és az elsődleges eredmények szerint NEM történt robbanás a fedélzeten, szóval egyre kisebb a merénylet valószínűsége. Ezt egy orosz katonai tisztviselő közölte az AP hírügynökséggel.

BREAKING: A Russian military official says analysis of crashed plane’s flight recorders has shown no explosion on board.

— The Associated Press (@AP) 2016. december 29.