Mentőt hívtak az idős asszonyhoz, akit a kórház előtt ütött el egy autó

A Budai Irgalmasrendi Kórház bejárata előtt egy tolató autó ütött el pénteken egy idős nőt, aki elterült a földön és a fejéből elkezdett szivárogni a vér – számolt be a balesetről a 444.hu egyik olvasója, Richárd.

Az illető a néni segítségére sietett, a kiszálló sofőrnek pedig mondta, hogy hívjon ki valakit a kórházból.

A férfi be is ment, de azt mondták neki, hogy hívjon mentőt. Richárd ezután berohant a kórházba, hogy értesítsen egy orvost, de a recepción neki is azt tanácsolták, hogy tárcsázza a mentőket.

Percek teltek el, mire zsebre tett kezekkel kicsoszogott az épületből egy középkorú nő fehér köpenyben. Őt követte egy másik ápoló, aki elkezdte nyugtatgatni a nénit, de ennél több továbbra sem történt.

Mikor megkérdezték tőlük, miért nem látják el rendesen az áldozatot, azt közölték velük,

szabályok vannak, mentős kell, nem szabad mozgatni.

A mentő szűk fél óra alatt ért ki, mert nem találták a címet. Mikor megérkeztek, a kórházi személyzet felszívódott. A mentők végül ágyra rakták és biztosították a nénit.

