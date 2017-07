Leszedték a Soros-plakátokat a lakosok Kertvárosban

Az Együtt XVI. kerületi önkormányzati képviselője, Vajda Zoltán kezdeményezte azt az akciót, melyben a kerület lakosait kérte arra, csatlakozzanak hozzá, és vasárnap szabadítsák meg környezetüket a sorosozó plakátoktól. A délelőtti akcióról előre értesítették a rendőrséget is. A takarítás nyugodtan zajlott, több érdeklődő érkezett más kerületekből is, akiket a képviselő arra biztatott, szervezzenek hasonló akciót saját lakóközösségükben is.

Kertvárost is kitapétázták Orbán emberei a mi pénzünkön a legújabb gyűlöletkeltő plakátokkal. Ezért akciót hirdetek: 2017. július 9-én, 11 órától nagytakarítást rendezünk. Megkezdjük Kertváros rendbetételét – kifejezzük ellenvéleményünket azzal, hogy eltávolítjuk a propagandaplakátokat

– írta Vajda Zoltán az esemény meghívójához a Facebookon. Az ellenzéki képviselő azóta egy videót is feltöltött a helyszínről.

