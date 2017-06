Kövér: Magyarország nagy lépéseket tett meg az egészségügy területén

A házelnök szerint a magyar egészségügy képes világszínvonalú teljesítményre.

A magyar egészségügy képes világszínvonalú teljesítményre – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Kelet-Közép-Európa és Kína egészségügyi minisztereinek budapesti találkozóján. Szerinte ezt az is bizonyítja, hogy évről évre növekszik azok száma, akik életmentő új szervhez jutnak.

Kövér azt mondta, hasonlóan kiemelkedő Magyarország teljesítménye az orvosképzésben, a gyógyszergyártásban, a járványügyi ellátásban, vagy a természeti kincsként kezelt gyógyvizeink használatában.

Kitért arra, hogy a Kínával való párbeszédhez, egymás kölcsönös megértéséhez nagy segítséget jelent a keleti és a nyugati orvoslás évezredes tapasztalatának közelítése is. Ehhez fel kell ismerni, hogy a gyógyítás középpontjában végső soron mindig az ember áll, a technika pedig csak eszköz a gyógyítás folyamatában – fejtette ki.

A házelnök kiemelte, hogy Magyarország 2010 óta nagy lépéseket tett meg az egészségügy területén is. A 2011-ben elfogadott új alaptörvény például a huszonegyedik századi kérdésekre is tekintettel megteremtette az emberi test védelmének kereteit, bioetikai alapjait. Felidézte továbbá, hogy 2011-től az egészségtelen táplálkozási szokások visszaszorítása érdekében az élelmiszerek egy adott körére népegészségügyi termékadót vezettek be, hogy ezzel is az egészséges élelmiszerek választását ösztönözzék. (MTI)