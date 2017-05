Beperelték Mészáros Lőrinc cégét a kisrészvényesek

Több törvénysértést is talált a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) az Opimus Group Nyrt. éves, május 2-i közgyűlésének lebonyolításában – közölte a hvg.hu-val a szervezet. Ezen a közgyűlésen került be az anyavállalat vezetésébe Mészáros Lőrinc két lánya is. Mészáros Beatrixot nevezték ki az igazgatóság elnökének, de bekerült a testületbe a másik lánya, Ágnes is.

A Tebész szerint megsértették a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályokat, és így akadályozták a részvényeseket jogaik gyakorlásában. A szervezet elsősorban azt kifogásolja, hogy hiába volt valakinek Opimus-papírja, csak akkor lehetett ott ezen az éves közgyűlésen, ha napokkal korábban kifejezetten bejelentette, hogy élni kíván részvényesi jogaival.

Nem is lettek elegen, az első közgyűlés sikertelen lett, meg kellett ismételni. A Tébész szerint az erről kiadott tájékoztatásban az szerepelt, hogy a megismételt közgyűlésen is csak azok a részvényesek vehetnek részt, akik már az első közgyűlésre előzetesen jelezték részvételi szándékukat.

A Tebész már a meghívó miatt jelezte a társaság felé, hogy ez a kikötés jogsértő, ám még választ sem kaptunk

– mondta el a lapnak Dióslaki Gábor, a Tebész elnöke.

A részvénnyel szintén rendelkező Tebész képviselője szándékosan azért ment el a közgyűlésre, hogy meggyőződhessen a szerintük jogellenes kikötés érvényesítéséről. Nem engedték be, ezzel pedig Dióslaki Gábor szerint egyértelműen kizárták a szavazás részvényeseket megillető jogából.A Tebész úgy véli, az eljárási szabályok felrúgásának az a következménye, hogy az összes itt hozott határozat érvénytelen, ezért megismételtetnék az egész közgyűlést, és bírósághoz fordultak. Keresetet nyújtottak be a Fővárosi Törvényszékre, mert szerintük egy ilyen „veszélyes precedenst”, mint amivel az Opimus próbálkozott, nem lehet szó nélkül hagyni.