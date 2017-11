A karácsony milliárdokat húz ki a zsebünkből, csak játékra

A karácsonyi szezonban online vásárláskor átlagosan 8000 forint, bolti beszerzéskor 6500 forint értékben kerül játék a magyar szülők, nagyszülők kosarába alkalmanként, a REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint összességében minden második gyermek legalább tízezer forintnyi ajándékot kap. Tízből nyolc családban fejtörést okoznak az ünnephez köthető kiadások, ennek ellenére az idei utolsó negyedévben is az éves eladások közel 50 százaléka realizálódik a játékpiacon.

A cég marketingvezetője, Gyaraki Dávid szerint az év legforgalmasabb időszaka kezdődik a magyar játékpiacon: a karácsonyi szezonban realizálódik az éves forgalom csaknem 50 százaléka , ilyenkor a kosárba kerülő termékek száma és ára is magasabbra rúg.

Előreláthatóan idén online vásárláskor átlagosan 8000 forintot, míg a hagyományos bolti beszerzés esetén 6500 forintot költenek a magyar szülők, nagyszülők alkalmanként. A friss felmérésükben résztvevők csaknem fele minimum 10 000 forint értékben vásárol a fa alá ajándékot gyermekének, jellemzően (55%) novemberben, az utolsó pillanatra csak a megkérdezettek 15%-a hagyja a meglepetések beszerzését.

Anyagilag is felkészülnek a szülők a karácsonyra

Tízből nyolc családban fordul elő, hogy a karácsonyi kiadások nehézséget okoznak a családi kasszára nézve, ők ezért az ünnepeket megelőző hónapokban anyagilag is felkészülnek az év végi hajrára. Ebben az időszakban nagyon népszerűek az ingyen szállítási napok és az egyre nagyobb teret nyerő Black Friday is, melyre a felmérésben résztvevők is készültek: legtöbben 30-50 százalékos (50%) vagy ennél is nagyobb, akár 70 százalékos (20%) kedvezményekre számítanak.

A kutatás alapján a webes vásárlások előnyét az egyszerűségben (58%) és a gyors ár-összehasonlításban (43%) látják a válaszadók, míg a személyes beszerzés hívei a minőség ellenőrizhetőségét (35%) és a játékok közti könnyebb választást (27%) tartják legfontosabb érveknek.

Édesség kerül a csizmába, kreatív játék a fa alá

A felmérés szerint tízből négy magyar gyermek már Mikuláskor is számíthat játékra, de a csizmák döntő többségben (72%) édességgel telnek majd meg. A karácsonyfa alatt viszont tízből kilenc fiatal talál játékot, a legnépszerűbbek idén a kreatív, a fejlesztő játékok és a lego, melyeket a társasjátékok, a könyvek, kifestők és az építő játékok követnek.

A megkérdezett szülők átlagosan két ajándékkal lepik meg gyermeküket, minden második esetben a játék mellett ruhadarabot is rejteni fognak a csomagok.

Kiemelt kép: MTI Fotó: Balázs Attila