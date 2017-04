Jogerős: a kormány nem titkolhatja tovább a stratégiai partnereknek nyújtott adókedvezményeket

Jogerős ítélet született ma a Kúrián Szél Bernadett és az Nemzetgazdasági Minisztérium között két és fél éve folyó perben – olvasható az LMP közleményében.

A Kúria, fenntartva az első- és másodfokú bíróság döntését, kimondta, hogy az NGM-nek nyilvánosságra kell hoznia a kormánnyal stratégiai megállapodást kötött nagyvállalatoknak nyújtott adókedvezmények összegét. Az LMP szerint precedens értékű ítélet született, a kormány ugyanis nem hivatkozhat többé adótitokra a társasági adóból nyújtott adókedvezmények esetén.

Titkolni akarták

Szél Bernadett még 2014 őszén fordult közérdekű adatkéréssel a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a stratégiai partnereknek nyújtott adókedvezmények nyilvánosságra hozása érdekében. Az NGM adótitokra hivatkozva megtagadta az adatok kiadását, ezért bírósághoz fordultak. Mind az első-, mind a másodfokú bíróság az LMP álláspontjának adott igazat, és kimondta, hogy az adókedvezmény is közpénznek minősül, így az ilyen formában nyújtott támogatások összege is nyilvános adat. Az NGM minden lehetőséget kihasznált, még az Infotörvényt is módosította annak érdekében, hogy az adatok titokban maradjanak.