A focistáik után nem kell adót fizetniük a magyar kluboknak

Nem elégszik meg a kormányoldal a versenysport adókedvezményeivel, a tao-pénzekkel való felpumpálásával. Egy friss kormánypárti javaslat jelentős adókönnyítésekkel toldaná meg az eddigieket. Ráadásul az időzítés sem utolsó: nem sokkal az előtt nyújtották be a módosító indítványt, hogy a Kúria kimondta volna: a sportkluboknak átengedett társasági adó bizony közpénz, a kluboknak ki kell adniuk az azzal kapcsolatos adatokat.

A Tiba István fideszes képviselő által jegyzett törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy a sportkluboknak ne kelljen 20 százaléknyi ekhót fizetniük (egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulást) a versenyzők, tehát például egy fociklubnak a labdarúgók bére után. Ráadásul annyira sürgetőnek érzi a kormánypárti képviselő a kényszert, hogy már az idén szeptember 1-je után kifizetett bérek után sem kellene ezt a 20 százaléknyi terhet befizetniük a sportkluboknak az államkasszába.

Az ekhó amúgy is könnyebbséget jelent a normál adófizetéshez képest: az alkalmazottak nagy részénél a személyi jövedelemadó szabályai szerint kell fizetni a közterheket, így például egy gyáripari munkás a bruttó bére után összesen 33,5 százaléknyi adót és járulékot fizet, míg a munkaadó 22 százalékot. Az ekhót viszont csak három szakma dolgozói vehetik igénybe, a sportolók, a művészek és az újságírók. Az ekhóval szerzett bérből 15 százaléknyi ekhót kell fizetnie a magánszemélynek, és 20 százalékot az őt alkalmazó cégnek. Most ezt a 20 százaléknyi részt is megússzák a sportklubok a versenyzők után.

Még egy nagy tehertől megszabadulhatnak a klubok. Jövőre már nem számítanának bele az árbevételükbe a sporttevékenységgel összefüggésben szerzett bevételek, vagyis a jegy- és bérleteladásból, a reklámokból származó bevételek, vagy a szponzoroktól kapott pénzek, ezek után nem kell majd iparűzési adót fizetniük. Az iparűzési adó régóta fáj a versenyszektorban működő cégeknek, mert azt nem a nyereségük, hanem az árbevételük után kell fizetniük (akkor is, ha veszteségesek), fő szabály szerint annak a 2 százalékát. A sportklubok most lényegében mentesülnek ez alól a sarc alól, míg a többi vállalkozásnak, például az autóipari, élelmiszeripari, útépítő vagy bármely más szektorbeli cégeknek továbbra is kell fizetniük az árbevételük után.

Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor