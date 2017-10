Használt sínt sem kapnak Szabolcsban, Lázár beintett

A Szabolcs megyei vonatközlekedésben van gond, különösen a Mátészalka-Debrecen vonalon: állandóak a késések, a modernebb, komfortosabb vonatok forgalomba állítását pedig megakadályozza a sínek állapota. Fejlődésre a vonalon utazók nem is számíthatnak, hiszen bár eleinte beletették az uniós fejlesztési listába a szakasz felújítását, később kikerült belőle a tervek előkészítetlensége miatt. Pedig évente 825 ezer ember választja a MÁV-ot Mátészalka és Debrecen között – írta az Mfor.

A portál kitért arra is, hogy a térségben jelenleg az Ebes-Püspökladány vasúti szakasz átépítése zajlik, melynek keretén belül többek között a síneket is felszedik. És ezek a sínek még olyan jó állapotban vannak, hogy simán javulást eredményeznének a leromlott állapotú Mátészalka-Debrecen vonalon is. Csakhogy A Mátészalkaleaks csoport az ügyben hiába kereste meg a MÁV-ot és a beruházásért felelős Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.-t (NIF) is, lényegében mindenhol falakba ütköztek.

Kiderítették az is, hogy az Ebes-Püspökladány szakaszon felszedett síneket a hódmezővásárhelyi tramtrain projektnél fogják felhasználni (a 2. vágányhoz). Sőt, a hajdúsági sínek mellett a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz bontott sínjei is idekerülnek majd a tájékoztatás szerint. Hogy ez mennyire indokolt? A csoport véleménye szerint nemigen. Lázár hátországa tehát eredményesen lobbizott és úgy tűnik, újabb igazolást nyert: a megfelelő kapcsolatrendszer felülmúlja az észérveket, állapítják meg.