A nő nem az esztelen nyomkodástól spriccel

A női orgazmus néhány esetben jelentős folyadék kilöveléssel jár. Mi ez a folyadék? Hol termelődik és hol tárolódik? És melyik inger nyitja ki, hogy kifolyhasson oly hevesen?”

A Kérdezd a szexterapeutát! rovatban újabb olvasói levélre válaszolunk, most a női orgazmus a kérdés, azon belül is az a bizonyos G-pont. Olvasónk, Albert – természetesen nem ez az igazi neve – írta a feljebb olvasható kérdést, és bár nem nevezte meg a G-pontot, illetve az azzal kapcsolatba hozható orgazmust, fogalmazásából kiderül, hogy a női testből hevesen távozó természetes váladék nem lehet más, mint a női ejakuláció, amit a pornóipar squirtnek, azaz spriccelésnek hív.

Mi az a G-pont?

A női orgazmus és a női szexualitás olyannyira misztikum még ma is, hogy biztos, hogy épp ebben a pillanatban is rengetegen kutatják, vizsgálják, méricskélik. Az egyéni sajátosságokat mindenképpen figyelembe kell venni, ha valaki ennyire célorientált mint olvasónk, azonban itt kell megjegyezni, hogy

a szex sohasem szólhat az orgazmus hajhászásáról, pláne nem úgy, hogy egy bizonyos mozdulatot igyekszünk kigyakorolni a másik testén, amin keresztül majd hatalmasat élvezhet.

Egyetlen egy nőnek sem a csiklója a legérzékenyebb testrésze, és nem ezt kell nyomkodni erősen, az ujjakat a bugyiba csúsztatva. Lehet, hogy felszisszen a nő ezt érezve, de nem a gyönyörtől, hanem a fájdalomtól. A női testet finom csókokkal, simogatásokkal lábujjtól a fejbúbig muszáj feltérképezni időről időre, és saját célként érdemes a másik testének felfedezését kitűzni: mik azok a pontok a testén, amikre a leginkább reagál, lúdbőrözik, felállnak-e a pihe, láthatatlan szőrök a testén egy-egy finom csóktól.

A G-pont, azaz a Grafenberg-pont kitapintása a sokadik lépés lehet az előjátékban, de azt tudni kell, hogy nem minden nőnek van ilyen pont a testében. (G-pontról szóló könyvek szerint minden nőnek van, csak maguknak ki kell tapasztalniuk.) Az úgynevezett Grafenberg-pont megléte is egyike a női orgazmus rejtélyének: biztos, hogy vannak nők, akiknek van G-pontjuk, és biztos, hogy vannak, akiknek nincs ilyenjük. Ettől, vagy ennek hiányától egyetlen nő orgazmuskészsége és női nemisége sem sérül, ha van, örüljünk neki, ha nincs, semmi gond, anélkül is fantasztikus lehet a szex. A G-pont felfedezéséhez mindenképpen be kell hatolni a hüvelybe, ehhez segítség lehet az a természetes váladék, ami a stimulálás hatására a területet síkosabbá teszi.

Az öt perces gyors szex biztosan nem elég ehhez

A női nemi szervek kétféle váladékot termelnek az izgalom hatására, az egyik az a bizonyos nedvesedés, aminek célja a behatolás megkönnyítése. Ennek megléte nélkül a G-pontot nehezebben lehet felfedezni. Amelyik nőnek van ilyen pontja, az biztosan érezhető a hüvely bemenetétől számítva körülbelül 4-5 centire, ujjal kitapintható, a hüvely has felőli oldalán helyezkedik el. Mérete nagyjából a középső ujj ujjbegyének körülbelül a fele lehet. Ennek a pontocskának a direkt nyomkodásától mindenkit óvnék, inkább a simogató, gyere ide típusú, hívogató ujjmozdulatokkal érintsük, hátulról előre haladva.

A pontot eleinte nagyon lassan célszerű érinteni, a legjobb az a póz, ha a nő hason fekszik. A mirigy az izgatás hatására megduzzad, majd megtelik folyadékkal, ami végül nem a hüvelyben, hanem a húgycsőnél távozik a testből. Ennek feltétele, hogy elég folyadék legyen a nő szervezetében, hogy az akkor érzett pisilési ingertől ne ijedjen meg a nő, és ne rohanjon azonnal a vécére. Ennek a váladéknak a mennyiségét, annak távozásának erősségét nem igazán lehet befolyásolni, értelemszerűen semmiképp ne a pornóban látottakra számítsanak a férfiaknak. Ez nem kilövell, hanem kicsurog a testből, és a mennyisége nem egy fél literes ásványvizes palacknyi, hanem pár csepptől a kicsit több is lehet, mint úgy általánosságban a sperma mennyisége.

A női ejakuláció felfedezése játékos legyen, ne direkt!

Segíti a helyzetet a minél több előjáték, ebben a finom csókoktól a szenvedélyes harapdálásokon át minden legyen jelen. A G-pont csak a megfelelő izgalmi állapotban érezhető.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta