Felmentették a sebészt, aki szörnyszülötté változtatott három nőt

Bár a páciensek képei önmagukért beszélnek, bizonyítékok hiányában felmentették a csalás vádja alól Ozan Melin plasztikai sebészt, illetve volt feleségét és asszisztensét, Lisa Bolstert, akik marhazsírt használtak a dorseti házukban nyújtott botoxkezelésekhez.

A brit sebész rendelkezett a beavatkozáshoz szükséges képesítéssel, a bizonyítékok pedig a bíró szerint nem támasztották alá, hogy csalást követtek volna el, miként az orvos exfelesége sem bizonyult vétkesnek a jogosulatlan védjegyhasználat vádjában.

Az ügy azonban ezzel még nem zárult le, Melinnek újra meg kell jelennie a bíróságon, amiért súlyos testi sérüléseket okozott három középkorú nőnek, Marcelle Kingnek, Jozette Sheppardnak és Carol Kingscottnak.

A vád szerint a sebész egy komoly fájdalmak között hagyta pácienseit, akiket hatalmas tűkkel, illetve hamisított és veszélyes, marhából származó zsiradékot tartalmazó „botoxszal” kezelt.

A kezelés után az egyik nőnél anafilaxiás sokkhatás lépett fel (a szervezet allergének által kiváltott életveszélyes állapota), egy másik sértett pedig fél éven keresztül képtelen volt rendesen enni és beszélni. Az ügyhöz csatolt képeken mindhárom áldozat szinte felismerhetetlen, az arcuk feldagadt és bevörösödött, szemük vékony csíkká változott.

A bíróságon szakértőként megszólaltatott plasztikai sebész, Colin Rayner szerint a páciensek arcát egy különösen káros és veszélyes anyaggal injekciózták be, a kocsonyához is használt, szarvasmarhából származó zselatint semmiképp sem lenne szabad ilyen célokra használni, mert súlyos allergiás reakciókat okozhat. A készítmény mintáit egyébként meg is találták Melin otthonában.

A kókler plasztikai sebész jelenleg The Smooth Face Botox Company néven egy mobilklinikát működtet, amely szépségszalonokban és a páciensek saját otthonában végzi el a kezeléseket, és tagadja a vádakat. A következő tárgyalásra várhatóan áprilisban kerül sor.