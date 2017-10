NASA űrhajósok és TOP GUN vadászpilóták lézerkezelése magyar találmány (X)

A NASA űrhajósoknak és a TOP GUN vadászpilótáknak engedélyezett FEMTO lézeres szemműtét pillanatok alatt népszerű lett a sztárok körében is.

Gyors, biztonságos és fájdalommentes – Pár szóban így foglalnánk össze a FEMTO kezelést. Nem véletlen, hogy a sztárok is a Sasszem FEMTO kezelés mellett döntenek, hiszen nincs hosszú lábadozási idő, sem kellemetlen érzés a gyógyulási időszakban. Éppen ezért választotta Rubint Réka fitneszguru, az énekesnő Lola, és a kétszeres Európa Bajnok kamionversenyző Kiss Norbi is.

Rubint Réka

„Kedden megműtött a doktornő, és én szerdán már tudtam edzeni…A műtét utáni nap már ugyanazt az életet tudtam folytatni, amit megszoktam.” Nem csoda, hogy Rubint Réka épp ezt az előnyét emeli ki a kezelésnek. Aki szemüveget vagy kontaktlencsét visel, tudja, hogy sportolás közben egyik sem tartozik a legkényelmesebb viseletek közé. A szemüveg szinte az összes sportnál akadályt jelent, míg a kontaktlencse legnagyobb ellenségei közé a vizes sportok tartoznak. Egy aktív sportoló életében így egyik sem ideális megoldás. Kevesen tudják, de Réka 13 éves kora óta kontaktlencsét hordott, amire a műtét előtti időszakban már érzékenyebben reagált a szeme. Ezért is döntött úgy, hogy a kontaktlencse és a szemüveg helyett inkább egy tartós megoldást választ. A Sasszem FEMTO lézerkezelés után csupán csak 1 napot kellett kihagynia az edzésekből, másnap folytathatta a megszokott életritmusát. Réka azért választotta a Sasszemklinikát, mert korábban férjét, Schobert Norbit is itt kezelték, aki elégedett volt a kezelése eredményével. Norbi látása 150%-os lett. Réka pár évvel később, 2016. januárjában lett Sasszemű, és a látása a kezelés után olyan, akár egy vadászpilótáé: 160%.

Lola

„ A műtét óta sokkal magabiztosabb vagyok!” Lola 6 éves kora óta szemüveget hordott, ráadásul magas dioptriája miatt szemüveg vagy kontaktlencse nélkül számára a tájékozódás igazi kihívás volt. Ezért a közel 15 éves kontaktlencseviselés után egy tartósabb megoldásra szánta rá magát. Barátai pozitív tapasztalata miatt Lola a Sasszem FEMTO kezelés mellett döntött, így a beavatkozás után mindössze 1 napig kellett otthon pihennie. Az énekesnő a koncertek és médiamegjelenések mellett nehezen engedheti meg magának, hogy hosszabb időre kiessen a hétköznapok forgatagából, így a gyors és fájdalommentes gyógyulás nagyon fontos volt számára. Szemüvegét szerette volna jótékony célra felajánlani, így a klinikán hagyta azt a kezelés után. Sasszeműként magabiztosabbnak érzi magát, de hétköznapjait is megkönnyítette, hogy többé nem kell szemüveget vagy kontaktlencsét viselnie.

Kiss Norbi

„A műtét gyors és fájdalommentes volt, egyáltalán nem éreztem kellemetlenséget. Tényleg feleslegesen izgultam!” A kétszeres EB győztes kamionversenyző Kiss Norbi megunta, hogy a versenyeken kontaktlencsével kell bajlódnia. Túl sok volt a macera, ráadásul a sokszor nem túl higiénikus körülmények miatt a fertőzésveszélynek is ki volt téve. Márpedig Norbi számára a látás munkaeszköz. Nem mindegy tehát, hogy mennyire lát tisztán az adott szituációkban. Norbi középiskolás kora óta viselt szemüveget, s pályafutása kezdetén még kontaktlencse helyett szemüveget viselt a bukósisak alatt. Ez nem csak kényelmetlen, de veszélyes is volt, hiszen korlátozta a periférikus látását. Később kontaktlencsére váltott, ám ez sem jelentett igazi megoldást. A versenyeken sokszor nem volt lehetőség a megfelelő higiéniai körülmények között berakni a lencséjét, ami akár a szeme egészségét is veszélyeztethette volna. Norbi sok év szemüvegesség után úgy döntött, hogy belevág a látásjavító kezelésbe. Az idén 20 éves Sasszemklinikát választotta, ahol Sasszem FEMTO lézerkezelésen esett át. A gyors és fájdalommentes eljárás a bajnok számára nagyon fontos volt. A műtét után mindössze pár óráig tapasztalta a fényérzékenységet, de estére már probléma nélkül tudott gyakorolni szimulációs programján is.

FEMTO eljárás – A NASA által engedélyezve

Kevesen tudják, hogy a Réka, Lola és Norbi által választott FEMTO eljárás az első, amit a NASA űrhajósai és az amerikai haditengerészet TOP GUN vadászpilótái számára engedélyeztek. Az engedélyeztetést megelőző 50 évben az asztronautáknak semmilyen lehetőségük nem volt arra, hogy technikai segédeszközökkel javítsák a látásukat. A jelölteknél kritérium volt a tökéletes látás, és az esetleges látásproblémát sem szemüveggel, sem kontaktlencsével nem korrigálhatták. Próbáljon csak meg valaki kontaktlencsében a világűrbe utazni, vagy szemcseppet csepegtetni a szemébe – a súlytalanság állapotában. Ez értelmetlen küzdelem lenne.

Lásson Ön is úgy, mint egy űrhajós vagy egy vadászpilóta!

A FEMTO lézer magyar találmány

Legyünk méltán büszkék Dr. Juhász Tibor, San Diegoban kutató, magyar fizikusprofesszorra. Ugyanis ő alkotta meg a világ első femtolézerét, amelyet mind a NASA, mind a US NAVY elfogadott legféltettebb kincseik, az űrhajósaik és a TOP GUN vadászpilótáik látásproblémái megoldására. Ezt követően pedig a nemzetközi és a magyar sztárok körében is rendkívül népszerű lett a FEMTO kezelés.

