A kijelződ legyen nagy, ne a mobilod: öt érv, miért kényelmesebb az élet egy egykezes telefonnal (hirdetés)

Véletlenül megnyitott reklámok, a legjobb résznél megszakadó Youtube videók, élvezhetetlen filmek és fotók: az LG megbízásából készített felmérés szerint ezek bosszantják leginkább a kiskijelzős telefonok tulajdonosait. A hatalmas kijelző eddig hatalmas telefonnal járt, de időközben megjelentek a vékonyperemű, nagy képernyős mobilok, amik egy kézben is kényelmesen elférnek. A felmérés szerint tízből heten nagyon szeretnének egy ilyen telefont.

Hogy miért? Íme a válaszok:

1. Mert a kis kijelzőn mindig rossz ikonra nyomunk

A kedvenc zenéd megy a Spotify-on, de a szünet gombra nyomtál a Messenger helyett? Elszállt a Youtube videó, mert megint mellényúltál? Tízből hat válaszadó szerint ezek a legbosszantóbb bénázások a kiskijelzős mobilon, de a toplistán szerepel az is, amikor eszünk ágában sincs a felugró reklámra kattintani, valahogy mégis sikerül. Az LG most bemutatott, nagykijelzős mobiljával, a Q6-tal minden hasonló baleset megelőzhető.

2. Mert a kis képernyőn semmi sem látszik rendesen

Cuki cicás animgifet kaptál, amiből csak egy izgő-mozgó szőrcsomót látsz? Valójában egy alomnyi kismacska cigánykerekezik rajta, de erről sajnos lemaradtál. Nemcsak képet nézegetni, de cikket, posztot olvasni is elég körülményes a telefonon, ha kicsi a képernyő.

3. Mert egy vékonyperemű mobilon bőven marad hely a látványnak

Egy nagykijelzős mobilon, ahol a vékony keret csak minimális helyet foglal el, a videó és a játék is nagyobb élmény, és egy percig sincs olyan érzésünk, hogy lemaradnánk valamiről. Az LG Q6 ráadásul 18:9-es képarányú, ami fektetve a mozivászon arányait adja vissza. Tízből négyen azt is hozzáteszik, hogy egy ilyen telefon már látványra is iszonyatosan menő.

4. Mert egy ilyen telefonon multitaskolni is könnyebb

Az LG Q6-on a villámkezűek egyszerre több alkalmazást is pörgethetnek, biztosan nem fogják elveszíteni a fonalat. A Q6-oson a képernyőt két négyzet alakú ablakra oszthatjuk, így két appot is kezelhetünk rajta párhuzamosan. Ha pedig négyzetes kameramódban vagyunk, a felső részben fotózva az alsóban máris szerkeszthetjük a képet.

5. Mert senki sem szeret két kézzel mobilozni

Amikor egyik kezünkkel a táskába, a másikkal a villamosba kapaszkodunk, nem is olyan egyszerű felvenni a hirtelen megcsörrenő mobilt. Ha mindeközben az éppen Budapesten forgató Asthon Kutchert látjuk integetni a megállóban, egy kétkezes mobillal esélyünk sem lesz lefotózni. Válasszunk hát egykezes mobilt, de lehetőleg olyat, aminek nem a háza, csak a kijelzője nagy, és a hüvelykujjunk kitekerése nélkül is átérjük.

További érvek, miért érdemes LG Q6-ot választani, ha nagykijelzős telefonra vágyunk: itt.