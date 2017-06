Irán betiltotta a zumbát, de nem gátolhatja meg a riszát

Bűnös dolog a zene és a tánc a síita vallásos államban, így a zumbának is mindenféle kiskapukat kell találnia.

Irán is ott lesz a 2018-as világbajnokságon

Világszerte nagy sikert aratott a zumba, a latin-amerikai, táncalapú aerobik, rengetegen választják ezt a mozgásformát. Ez a helyzet Teheránban is, ahol nagy divat lett az egészséges életmód, sorra nyílnak a konditermek, a fiúk gyúrnak, a lányok szálkásítanak. Azonban nem számoltak az iszlám szigorú értelmezésével.

A zumbát betiltották Iránban, mert nem felel meg az iszlám előírásainak – írja a New York Times.

Egy megszólaltatott zumbaoktató, akinek a bejelentés óta folyton csöng a telefonja, mert aggódó zumbások hívogatják, azt mondta: “a zumbát nem fogják megállítani”. Márpedig nehéz ügy elé néznek, az iráni vallási vezetés az 1979-es iszlám forradalom óta minden, kicsit is nyugatias szokást tiltólistára vett az alkoholfogyasztástól a bulizásig. A betiltás persze nem működik, jó példa erre, hogy a napokban, miután az iráni fociválogatott kijutott a jövő évi vb-re, nők és férfiak ezrei ünnepeltek együtt az utcákon.

A zumba betiltása se megy könnyen. Sokan eleve vállalják a bírságot is, de az oktatók trükkösek, nem hívják zumbának a zumbát. Inkább azt mondják az edzésükre, hogy az “mumba” vagy épp “haladó aerobik”. Korábban is próbáltak már tiltani, de idővel engedett a rendszer, aztán most megint szigorítottak. Szépen körülírták, hogy minden ilyen táncos ugrálás büntetendő.

A 66 éves, ízületi gyulladásban szenvedő klerikus, Hosszein Gajjúmi amúgy azt mondta, megnézve egy zumbavideót, hogy nem tűnik rossznak, és emberileg tetszik neki a ritmikus mozgás. Azonban mint vallási szakértő, azt kell, hogy mondja, a zene és a tánc az örömszerzésre irányul, tehát bűnös dolog. Hozzátette, az ifjabb klerikusok próbálták már meggyőzni az idősebbeket, hogy legalább a zene hallgatását engedjék, de falakba ütköztek.

Mindenesetre az amerikaiak se kedvesek: egy edzői jogosítványokat kiadó amerikai cég visszavonta az egyik iráni zumbaoktató engedélyét, amikor megtudta, hogy Iránban dolgozik. Ugyanis egyes amerikai cégek nagyon szigorúan veszik a még élő Irán elleni szankciókat.